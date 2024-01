Moti i keq “mbërthen” Gjermaninë, anulohen mbi 500 fluturime, mbyllen disa shkolla

Një valë e re e motit të keq, e quajtur “Gertrud” ka goditur shumë zona të Gjermanisë qendrore dhe jugore që prej ditës së djeshme, nga North Rhine-Westphalia në Baden-Württemberg, me reshje të dendura dëbore që kanë arritur pothuajse gjysmë metri në disa zona dhe akull në autostrada, në rrjetin hekurudhor dhe në pistat e shumë aeroporteve.

Më shumë se 500 fluturime janë anuluar vetëm në Aeroportin Ndërkombëtar të Frankfurtit, pra gjysma e atyre të planifikuara, ndërsa aeroportet Bonn-Këln dhe Mynih po përjetojnë probleme të ngjashme. Në të njëjtën kohë, nga problemet në transportin ajror për shkak të motit të keq janë prekur edhe aeroportet kryesore të Hamburgut dhe Berlinit.

Prandaj, shumë rrugë treni midis Frankfurtit dhe Shtutgartit, si dhe shumë lidhje me Parisin, janë anuluar. Në zonat e North Rhine-Westphalia dhe Bavarisë, shkollat u mbyllën me mësime që jepeshin në distancë, ndërsa në disa zona pati aksidente me shërbimet e urgjencës që morën shumë thirrje.

Sipas Shërbimit Meteorologjik Gjerman, një pamje e ngjashme pritet edhe nesër. Qytetarëve në zonat e prekura u kërkohet të qëndrojnë në shtëpi për shkak të akullit të rrezikshëm.