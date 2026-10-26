Microsoft hap një skemë të re largimi vullnetar për rreth 60 mijë punonjës

Microsoft hap një skemë të re largimi vullnetar për rreth 60 mijë punonjës

Rreth 60 mijë punonjës të Microsoft në Shtetet e Bashkuara, Kanada, Indi dhe Mbretërinë e Bashkuar janë përfshirë në një program të ri për largim vullnetar nga puna.

Kompania e konfirmoi këtë zhvillim për Agjencinë Franceze të Lajmeve (AFP), vetëm gjashtë muaj pas zbatimit të skemës së parë të ngjashme.

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Oferta vlen për kategori të caktuara punonjësish dhe synon ta përshtatë strukturën e fuqisë punëtore me nevojat e reja të kompanisë. Në një letër drejtuar stafit, drejtuesja e Burimeve Njerëzore, Amy Coleman, tha se programi përbën një alternativë tjetër për harmonizimin e organizimit të punonjësve me objektivat e Microsoft, pa e lidhur në mënyrë të drejtpërdrejtë me ndikimin e inteligjencës artificiale.

Skema përfshin punonjës deri në nivelin e zëvendëspresidentit, ndërsa jashtë saj mbeten disa kategori, mes tyre një pjesë e stafit të qendrave të të dhënave, të shitjeve dhe të marketingut. Ata që do ta pranojnë ofertën do të marrin kompensim sipas kushteve të ngjashme me ato që aplikohen në rastet e largimeve të iniciuara nga kompania.

Microsoft vlerëson se numri i pjesëmarrësve në programin e ri do të jetë dukshëm më i vogël se në nismën e mëparshme, e cila u zhvillua në prill. Atëherë oferta iu bë rreth 8,750 punonjësve në SHBA dhe u pranua nga afërsisht një e treta e personave që plotësonin kriteret.

Programi i prillit ishte i hapur vetëm për punonjësit, mosha dhe vitet e shërbimit të të cilëve në kompani arrinin së bashku të paktën 70 vjet. Në korrik, Microsoft deklaroi se vendet e lira nga kjo skemë nuk do të zëvendësoheshin me inteligjencë artificiale. Kompania njoftoi se kostoja e këtij programi ishte 900 milionë dollarë.

Ndërkohë, riorganizimi i stafit në Microsoft ka vijuar. Në fillim të korrikut, gjiganti teknologjik reduktoi rreth 4,800 vende pune, që përbënin 2.1% të fuqisë së tij globale punëtore. Gjatë vitit 2025, kompania kishte eliminuar më shumë se 15 mijë pozicione.

Raporti vjetor i Microsoft tregon se numri total i punonjësve u pakësua me 5 mijë gjatë vitit të mbyllur më 30 qershor. Kjo ishte rënia e parë e këtij treguesi që nga viti 2016. Në fund të qershorit, kompania me seli në Redmond të shtetit të Uashingtonit kishte rreth 223 mijë punonjës.

Në të njëjtën periudhë, Microsoft ka rritur ndjeshëm shpenzimet për inteligjencën artificiale. Gjatë tremujorit prill-qershor, investimet arritën në 41 miliardë dollarë, kryesisht për qendrat e të dhënave dhe çipat që nevojiten për zhvillimin e kësaj teknologjie.

Rezultatet financiare për tremujorin korrik-shtator pritet të publikohen të mërkurën. Më herët, Microsoft kishte parashikuar se investimet për këtë periudhë do të tejkalonin 50 miliardë dollarë.

Nisma e re për largim vullnetar ndërmerret ndërsa kompania po riformëson organizimin e saj në përputhje me prioritetet e reja të biznesit dhe po zgjeron investimet në inteligjencën artificiale e infrastrukturën teknologjike.


Shtuar 26.10.2026 19:00

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