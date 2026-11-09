Meta nis kontrollet me inteligjencë artificiale në Instagram për të zbuluar moshën e deklaruar gabim

Meta ka njoftuar se do ta zgjerojë në mbarë botën teknologjinë e saj të verifikimit të moshës me inteligjencë artificiale. Synimi është të identifikohen më saktë përdoruesit adoleshentë dhe të pengohet shmangia e kufizimeve që vlejnë për ta në rrjetet sociale.
Zbatimi i sistemit të ri në Instagram pritet të nisë gjatë këtij muaji. Më pas, ai do të shtrihet edhe në Facebook dhe Threads.
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Kompania thotë se inteligjenca artificiale mund të dallojë përdoruesit që dyshohet se janë nën 18 vjeç, edhe nëse kanë dhënë një datëlindje të pasaktë për t’u paraqitur si të rritur.
Për të vlerësuar moshën, sistemi shqyrton sjelljen e përdoruesve dhe përmbajtjen që ata publikojnë në platformë. Kur identifikon një adoleshent, llogaria e tij kalon automatikisht në kategorinë me mbrojtje të posaçme për këtë grupmoshë.
Kjo mbrojtje kufizon se kush mund t’i kontaktojë adoleshentët, çfarë përmbajtjeje u shfaqet dhe sa kohë mund t’i përdorin aplikacionet, sipas AlJazeera.
Mes masave të parashikuara nga Meta janë kujtesat për ta ndërprerë përdorimin e Instagramit pas 60 minutash, heshtja e njoftimeve gjatë natës dhe kufijtë për kohën ditore të përdorimit.
Për llogaritë e adoleshentëve do të kufizohen edhe disa lloje përmbajtjesh, si dhe funksione që mund të nxisin krahasimin social, përfshirë pëlqimet dhe reagimet ndaj postimeve të përdoruesve të tjerë.
Prindërit do të kenë mundësi të marrin njoftime për aktivitetin e fëmijëve të tyre në platformë. Ata do të informohen gjithashtu kur një adoleshent komunikon për herë të parë me një të rritur.
Këto ndryshime vijnë ndërsa Meta përballet me kritika dhe me procese të shumta gjyqësore për ndikimin e rrjeteve sociale te fëmijët dhe adoleshentët.
Ekspertë të zhvillimit të fëmijëve kanë shprehur shqetësim për përdorimin e tepruar të platformave, presionin social dhe mundësinë që të miturit të ndeshen me përmbajtje të dëmshme.
Meta u ka kërkuar edhe kompanive të tjera teknologjike, mes tyre TikTok dhe YouTube, të ndërmarrin masa të ngjashme për identifikimin dhe mbrojtjen e adoleshentëve.