Nagavci bisedon me ambasadorin hungarez për zgjerimin e bashkëpunimit

Nagavci bisedon me ambasadorin hungarez për zgjerimin e bashkëpunimit

Arbërie Nagavci, shefe e Grupit Parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, u takua me ambasadorin e Hungarisë në Kosovë, László István Dux.

Nagavci bëri të ditur në Facebook se biseda u përqendrua te marrëdhëniet mes Kosovës dhe Hungarisë dhe mundësitë për ta thelluar bashkëpunimin bilateral.

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Ajo vlerësoi mbështetjen që Hungaria i ka dhënë Kosovës ndër vite, si dhe bashkëpunimin në arsim e mundësitë që të rinjtë kosovarë të studiojnë në Hungari.

Gjatë takimit u trajtuan edhe perspektiva evropiane e Kosovës, rëndësia e përparimit të proceseve integruese dhe anëtarësimi në organizatat ndërkombëtare. Nagavci theksoi se Kosova mbetet e përkushtuar për të forcuar marrëdhëniet me Hungarinë, mbi bazën e respektit të ndërsjellë, bashkëpunimit dhe interesave të përbashkëta. Ajo e falënderoi ambasadorin Dux për vizitën dhe bisedën konstruktive.


Shtuar 9.11.2026 22:35

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