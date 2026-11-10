Thomas Markle kthehet në paraburgim pas lirimit me kusht, dyshohet se preu byzylykun elektronik

Thomas Markle kthehet në paraburgim pas lirimit me kusht, dyshohet se preu byzylykun elektronik

Thomas Markle, babai 82-vjeçar i Meghan Markle, është arrestuar sërish në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndalimi ndodhi vetëm pak ditë pas lirimit të tij me kusht, pasi dyshohet se hoqi nga kyçi i këmbës pajisjen elektronike të monitorimit.

Autoritetet amerikane e njoftuan arrestimin të martën. Sipas Bill Essayli, ndihmës i parë i prokurorit amerikan, Markle po mbahet në paraburgim derisa të paraqitet në një seancë në gjykatën federale në Tampa të Floridës.

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Essayli tha se Markle e preu byzylykun elektronik rreth orës 01:45 të mëngjesit dhe u arrestua pak më pas. Ky është arrestimi i tij i dytë brenda pak ditësh: i pari ndodhi të premten e kaluar.

Në kuadër të hetimeve, autoritetet sekuestruan rreth 78 materiale, mes tyre diapozitiva, negativë filmash dhe libra, që dyshohet se përmbanin imazhe të abuzimit seksual të fëmijëve. Ato u gjetën në njësi magazinimi në zonën e Los Angeles-it, të marra me qira nga Markle që prej vitit 2008.

Kur u arrestua për herë të parë, Markle u transportua me ambulancë nga një qendër kujdesi për të moshuarit në Lakeland. Disa orë më pas, një gjykatës e liroi me kusht dhe e detyroi të mbante pajisjen elektronike të monitorimit.

Gjykata kërkoi edhe një ekzaminim për të përcaktuar nëse gjendja e tij mendore e lejon të përballet me procesin gjyqësor. Raporti përkatës duhet të dorëzohet deri më 20 nëntor.

Meghan Markle, Dukesha e Sussex-it, ka thënë më parë se akuzat lidhur me gjetjen e një koleksioni imazhesh të abuzimit seksual të fëmijëve në ish-shtëpinë e të atit e kishin tronditur thellë. Ajo tregoi gjithashtu se, në vitin 2019, policisë në Londër i ishte dërguar një letër me pretendime shqetësuese për babanë e saj.

Sipas Meghan, letra përmbante pretendime që ajo i cilësoi shqetësuese dhe tronditëse. Ajo deklaroi se i ishte dhënë garancia që ato po hetoheshin.

Dukesha e Sussex-it tha se ishte larguar nga i ati dhe nuk e kishte lejuar të takonte fëmijët e saj vetëm për t’i mbrojtur ata.

Ajo u shpreh se shpresonte që kjo arsye të kuptohej tani, pavarësisht asaj që i cilësoi si shtrembërime të bëra ndër vite nga disa publikime mediatike për distancimin e saj nga babai dhe vendimin për të mos i lejuar kontakt me fëmijët e tyre.

Gjatë këtij viti, Thomas Markle jetonte në Filipine. Atje pësoi një goditje në tru dhe iu amputua këmba e majtë; gjendja shëndetësore e detyroi më pas të kthehej në SHBA.

Gazeta britanike “The Sun” ka raportuar se gjysmëvëllai i Meghan zbuloi një koleksion imazhesh të dyshuara të abuzimit seksual të fëmijëve teksa pastronte banesën e babait të tyre në Filipine.

Pas këtij zbulimi u identifikuan dy njësi magazinimi në Kaliforni, ku Markle kishte mbajtur materiale që nga viti 2008. Hetimi vazhdon dhe autoritetet amerikane ende po shqyrtojnë akuzat ndaj tij.


Shtuar 10.11.2026 22:41

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