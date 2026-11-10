Thomas Markle kthehet në paraburgim pas lirimit me kusht, dyshohet se preu byzylykun elektronik

Thomas Markle, babai 82-vjeçar i Meghan Markle, është arrestuar sërish në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndalimi ndodhi vetëm pak ditë pas lirimit të tij me kusht, pasi dyshohet se hoqi nga kyçi i këmbës pajisjen elektronike të monitorimit.
Autoritetet amerikane e njoftuan arrestimin të martën. Sipas Bill Essayli, ndihmës i parë i prokurorit amerikan, Markle po mbahet në paraburgim derisa të paraqitet në një seancë në gjykatën federale në Tampa të Floridës.
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Essayli tha se Markle e preu byzylykun elektronik rreth orës 01:45 të mëngjesit dhe u arrestua pak më pas. Ky është arrestimi i tij i dytë brenda pak ditësh: i pari ndodhi të premten e kaluar.
Në kuadër të hetimeve, autoritetet sekuestruan rreth 78 materiale, mes tyre diapozitiva, negativë filmash dhe libra, që dyshohet se përmbanin imazhe të abuzimit seksual të fëmijëve. Ato u gjetën në njësi magazinimi në zonën e Los Angeles-it, të marra me qira nga Markle që prej vitit 2008.
Kur u arrestua për herë të parë, Markle u transportua me ambulancë nga një qendër kujdesi për të moshuarit në Lakeland. Disa orë më pas, një gjykatës e liroi me kusht dhe e detyroi të mbante pajisjen elektronike të monitorimit.
Gjykata kërkoi edhe një ekzaminim për të përcaktuar nëse gjendja e tij mendore e lejon të përballet me procesin gjyqësor. Raporti përkatës duhet të dorëzohet deri më 20 nëntor.
Meghan Markle, Dukesha e Sussex-it, ka thënë më parë se akuzat lidhur me gjetjen e një koleksioni imazhesh të abuzimit seksual të fëmijëve në ish-shtëpinë e të atit e kishin tronditur thellë. Ajo tregoi gjithashtu se, në vitin 2019, policisë në Londër i ishte dërguar një letër me pretendime shqetësuese për babanë e saj.
Sipas Meghan, letra përmbante pretendime që ajo i cilësoi shqetësuese dhe tronditëse. Ajo deklaroi se i ishte dhënë garancia që ato po hetoheshin.
Dukesha e Sussex-it tha se ishte larguar nga i ati dhe nuk e kishte lejuar të takonte fëmijët e saj vetëm për t’i mbrojtur ata.
Ajo u shpreh se shpresonte që kjo arsye të kuptohej tani, pavarësisht asaj që i cilësoi si shtrembërime të bëra ndër vite nga disa publikime mediatike për distancimin e saj nga babai dhe vendimin për të mos i lejuar kontakt me fëmijët e tyre.
Gjatë këtij viti, Thomas Markle jetonte në Filipine. Atje pësoi një goditje në tru dhe iu amputua këmba e majtë; gjendja shëndetësore e detyroi më pas të kthehej në SHBA.
Gazeta britanike “The Sun” ka raportuar se gjysmëvëllai i Meghan zbuloi një koleksion imazhesh të dyshuara të abuzimit seksual të fëmijëve teksa pastronte banesën e babait të tyre në Filipine.
Pas këtij zbulimi u identifikuan dy njësi magazinimi në Kaliforni, ku Markle kishte mbajtur materiale që nga viti 2008. Hetimi vazhdon dhe autoritetet amerikane ende po shqyrtojnë akuzat ndaj tij.