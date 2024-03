Madrid/ Mijëra fermerë spanjollë në protestë ndaj politikave të BE-së

Mijëra fermerë spanjollë, si shumë fermerë në të gjithë Bashkimin Evropian, kanë protestuar sërish këtë të dielë në kryeqytetin Madrid, duke kërkuar çmime më të mira për prodhimet e tyre dhe duke denoncuar politikat bujqësore të Bashkimit Evropian.

Duke filluar herët në mëngjesin e së dielës, fermerë nga komunitete të ndryshme kanë udhëtuar drejt Madridit, duke shkaktuar probleme në trafik. Demonstruesit fillimisht shkuan me një karvan me traktorët e tyre të rëndë drejt Ministrisë së Mjedisit dhe prej andej në Ministrinë e Bujqësisë.

Luis Cortés nga Unión de Uniones paralajmëroi në televizion se fermerët do të intensifikonin sërish protestat e tyre nëse qeveria nuk do të ofronte zgjidhje për problemet e shumta me të cilat përballet sektori bujqësor i vendit.

Fermerët spanjollë, si shumë fermerë në të gjithë Bashkimin Evropian, kanë protestuar për kushtet e vështira ekonomike dhe rregulloret strikte që fermerët thonë se e bëjnë të vështirë qëndrueshmërinë.