Macronët nisin betejë ligjore në SHBA kundër Candace Owens për pretendimet mbi identitetin e Brigitte Macron

Emmanuel Macron dhe bashkëshortja e tij, Brigitte, kanë paditur në SHBA komentatoren Candace Owens, duke e akuzuar për shpifje dhe përhapje të pohimeve të rreme rreth identitetit gjinor të Zonjës së Parë të Francës.
Çifti ka depozituar padi federale në Nashville, në shtetin Tennessee, ku kërkon që Owens të mbajë përgjegjësi për deklaratat dhe teoritë konspirative që, sipas tyre, ajo ka publikuar që prej vitit 2024.
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Në dokumentet gjyqësore, Macronët kundërshtojnë pretendimet e komentatores konservatore se Brigitte Macron ka lindur burrë dhe më pas ka marrë identitetin e një personi tjetër. Ata thonë se pohimet janë të pavërteta dhe kanë dëmtuar rëndë reputacionin dhe privatësinë e tyre.
Padia është dorëzuar më 4 nëntor në Gjykatën Federale për Qarkun e Mesëm të Tennessee-s.
Sipas çiftit, Owens i bëri publike pretendimet në mars të vitit 2024 dhe deklaroi se ishte aq e sigurt për to, sa ishte e gatshme të rrezikonte të gjithë reputacionin e saj profesional.
Më pas, ajo trajtoi çështjen në një seri podcastesh me tetë episode, të quajtur “Becoming Brigitte”, si edhe në një numër të madh postimesh në rrjetet sociale.
Macronët pretendojnë se Owens vijoi t’i përhapte pohimet edhe pas ngritjes së një padie tjetër për shpifje ndaj saj në Delaware, në korrik të vitit 2025.
Çifti e akuzon gjithashtu komentatoren se e ka përdorur çështjen për përfitime financiare, duke reklamuar dhe shitur produkte që i tallin, si dhe duke kërkuar donacione për të mbuluar historinë.
Para padisë së paraqitur së fundmi, Macronët kishin nisur proces në Delaware. Megjithatë, më 27 tetor 2026, Owens u tërhoq nga ajo çështje pa paragjykim, pasi kishte kundërshtuar juridiksionin e gjykatës.
Avokatët e çiftit argumentojnë se gjyqi duhet të zhvillohet në Tennessee, pasi Owens banon në Nashville dhe, sipas tyre, materialet me pretendimet janë krijuar dhe publikuar nga ky shtet.
Macronët kërkojnë kompensim për dëmet e pretenduara, përfshirë dëmshpërblime faktike dhe ndëshkuese. Ata kërkojnë gjithashtu një urdhër gjykate që t’i ndalojë Owens të ripublikojë deklarata që mund të konsiderohen shpifëse.