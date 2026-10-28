Londra rrit përkohësisht taksën bankare për të financuar ndihmën prej 100 paundësh për 20 milionë familje

Familjet në Angli do të marrin një pagesë të njëhershme prej 100 paundësh për të përballuar pjesërisht shtrenjtimin e energjisë gjatë dimrit. Masa do të financohet, ndër të tjera, nga rritja e përkohshme e taksës mbi bankat, e njoftuar nga qeveria laburiste e Britanisë së Madhe.
Ndihma parashikohet për rreth 20 milionë familje, veçanërisht ato me të ardhura të ulëta dhe të mesme që jetojnë në banesa. Shuma do të depozitohet drejtpërdrejt në llogaritë bankare të përfituesve.
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Plani u bë publik në kuadër të buxhetit të parë të qeverisë së kryeministrit Andy Burnham. Nga janari, norma shtesë e taksës për bankat do të dyfishohet, nga 3% në 6%, për 15 muaj. Sipas parashikimit të qeverisë, kjo do të sjellë 1.5 miliardë paund të ardhura të tjera, afërsisht 1.8 miliardë euro.
Gjatë prezantimit të buxhetit në Parlament, kancelari i Thesarit John Healy tha se bankat duhet të ndihmojnë në përballimin e vështirësive ekonomike të qytetarëve. “Në mes të stuhive financiare globale, unë po mbështetem te bankat tona për të ndihmuar në financimin e një pushimi të vogël për familjet britanike”, deklaroi ai.
Njoftimi i taksës, që rezultoi më i butë se pritshmëritë e bankave, u prit pozitivisht në tregjet financiare. Pas tij u rritën aksionet e disa institucioneve të mëdha të regjistruara në Londër, mes tyre Barclays dhe NatWest.
Taksa bankare ishte vendosur në 8% më 2016, por u reduktua në 3% në vitin 2023.
Paketa përfshin edhe zgjatjen deri në fund të qershorit të uljeve të taksave për karburantet. Po ashtu, vitin e ardhshëm do të hiqen tarifat fikse në faturat e gazit, ndërsa pezullimi i TVSH-së për energjinë elektrike, në fuqi që nga tetori, do të vazhdojë deri në verën e ardhshme.
Në fjalimin e tij në Parlament, Healy përmendi disa zhvillime ndërkombëtare që po rëndojnë mbi ekonominë britanike: tensionet tregtare, pushtimin rus të Ukrainës dhe luftën në Lindjen e Mesme.
Me buxhetin e ri, qeveria synon të zbusë kostot e jetesës për familjet dhe t’u japë mbështetje përballë shpenzimeve në rritje, duke kërkuar njëkohësisht që sektori bankar të kontribuojë më shumë.