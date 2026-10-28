Shqipëria abstenon në OKB për rezolutën që kërkon heqjen e embargos ndaj Kubës

Shqipëria abstenon në OKB për rezolutën që kërkon heqjen e embargos ndaj Kubës

Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara miratoi një rezolutë ku kërkohet t’i jepet fund embargos ekonomike, tregtare dhe financiare që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vendosur ndaj Kubës.

Në votim, ambasadorja shqiptare në OKB, Suela Janinaj, zgjodhi të abstenojë.

Të lidhura

None found

Rezoluta mori 130 vota pro, 17 kundër dhe 25 abstenime. Rezultati pasqyron përkrahjen e shumicës së vendeve anëtare të OKB-së për përfundimin e kufizimeve amerikane ndaj ishullit të Karaibeve.

Dokumenti u bën thirrje për përfundimin e masave që ndikojnë në marrëdhëniet ekonomike, tregtare dhe financiare me Kubën.

Votimi përfaqëson një tjetër shprehje të qëndrimit të komunitetit ndërkombëtar në debatin e vazhdueshëm për embargon e SHBA-së. Me abstenimin e saj, Shqipëria u radhit mes 25 shteteve që nuk votuan as pro, as kundër, ndërsa 17 vende u shprehën kundër rezolutës.

Rezolutat e Asamblesë së Përgjithshme për këtë çështje tregojnë qëndrimin e organit më përfaqësues të OKB-së, por nuk janë detyruese në të njëjtën mënyrë si vendimet e Këshillit të Sigurimit.


Shtuar 28.10.2026 21:42

Hegseth largon nga Pentagoni gjeneralin që drejtonte planifikimin strategjik, teksa shqyrtohen sulme të reja ndaj Iranit

Hegseth largon nga Pentagoni gjeneralin që drejtonte planifikimin strategjik, teksa shqyrtohen sulme të reja ndaj Iranit
Charles nderon në Bahamas katër marinsat e vrarë në fundosjen e HMBS Flamingo

Charles nderon në Bahamas katër marinsat e vrarë në fundosjen e HMBS Flamingo
Flavio Bolsonaro nga Miami falënderon Trumpin dhe pretendon se është presidenti i zgjedhur i Brazilit

Flavio Bolsonaro nga Miami falënderon Trumpin dhe pretendon se është presidenti i zgjedhur i Brazilit
Londra rrit përkohësisht taksën bankare për të financuar ndihmën prej 100 paundësh për 20 milionë familje

Londra rrit përkohësisht taksën bankare për të financuar ndihmën prej 100 paundësh për 20 milionë familje
Dejan Soskic, emri që mund të marrë drejtimin e qeverisë serbe pas triumfit të Listës Studentore

Dejan Soskic, emri që mund të marrë drejtimin e qeverisë serbe pas triumfit të Listës Studentore
Tërmeti i vitit 2021 tregon se kanioni më i madh i Sistemit Diellor mund të jetë ende aktiv

Tërmeti i vitit 2021 tregon se kanioni më i madh i Sistemit Diellor mund të jetë ende aktiv
Regjisori Jafar Panahi dënohet me pesë vjet e një muaj burg, i sekuestrohen pasuritë

Regjisori Jafar Panahi dënohet me pesë vjet e një muaj burg, i sekuestrohen pasuritë
Fundosja e platformës së naftës në Gabon: një i vdekur dhe katër persona ende të zhdukur

Fundosja e platformës së naftës në Gabon: një i vdekur dhe katër persona ende të zhdukur