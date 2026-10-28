Shqipëria abstenon në OKB për rezolutën që kërkon heqjen e embargos ndaj Kubës

Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara miratoi një rezolutë ku kërkohet t’i jepet fund embargos ekonomike, tregtare dhe financiare që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vendosur ndaj Kubës.
Në votim, ambasadorja shqiptare në OKB, Suela Janinaj, zgjodhi të abstenojë.
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Rezoluta mori 130 vota pro, 17 kundër dhe 25 abstenime. Rezultati pasqyron përkrahjen e shumicës së vendeve anëtare të OKB-së për përfundimin e kufizimeve amerikane ndaj ishullit të Karaibeve.
Dokumenti u bën thirrje për përfundimin e masave që ndikojnë në marrëdhëniet ekonomike, tregtare dhe financiare me Kubën.
Votimi përfaqëson një tjetër shprehje të qëndrimit të komunitetit ndërkombëtar në debatin e vazhdueshëm për embargon e SHBA-së. Me abstenimin e saj, Shqipëria u radhit mes 25 shteteve që nuk votuan as pro, as kundër, ndërsa 17 vende u shprehën kundër rezolutës.
Rezolutat e Asamblesë së Përgjithshme për këtë çështje tregojnë qëndrimin e organit më përfaqësues të OKB-së, por nuk janë detyruese në të njëjtën mënyrë si vendimet e Këshillit të Sigurimit.