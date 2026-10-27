Haxhiu dhe Mickoski bisedojnë për zgjerimin e bashkëpunimit mes Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut

Haxhiu dhe Mickoski bisedojnë për zgjerimin e bashkëpunimit mes Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut

Në Shkup, kryetarja e Kuvendit të Kosovës, Albulena Haxhiu, u takua me kryeministrin e Maqedonisë së Veriut, Hristijan Mickoski. Në qendër të bisedës ishin thellimi i marrëdhënieve mes dy vendeve dhe përparimi i projekteve të përbashkëta, në dobi të qytetarëve.

Palët diskutuan posaçërisht për nismat infrastrukturore, mes tyre rrugën Prizren-Tetovë dhe autostradën Shkup-Bllacë, si dhe për lidhjen energjetike mes dy shteteve.

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Haxhiu u shpreh se realizimi sa më i shpejtë i këtyre projekteve është në interes të përbashkët, në mënyrë që zotimet të konkretizohen.

“Rëndësia e këtyre projekteve shkon përtej infrastrukturës. Ato mundësojnë qarkullim më të lehtë të njerëzve dhe mallrave, si dhe dëshmojnë bashkëpunimin e Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut si fqinjë të mirë. Kuvendi i Kosovës do t’i përkrahë projektet dhe do të përcjellë nga afër ecurinë e tyre deri në përfundim”, theksoi Haxhiu.


Shtuar 27.10.2026 17:58

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