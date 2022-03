Kush janë kozmonautët rusë që mund të shkonin në Siberi për të mbështetur Ukrainën?

Space.com ofroi një teori tjetër se pse kozmonautët rusë mbanin kostume blu-verdhë. Ngjyrat janë të ngjashme me ato të Ukrainës.

Tre kozmonautë rusë rrezikuan zemërimin e Vladimir Putinit duke mbërritur në Stacionin Ndërkombëtar të Hapësirës të veshur me kostume blu-verdhë.

Edhe pse treshja nuk e tha këtë publikisht, mund të ishte një shfaqje mbështetjeje për situatën e vështirë të Ukrainës.

Kozmonautët janë komandanti Oleg Artemyev dhe Denis Matveyev dhe Sergei Korsakov. Kapsula Soyuz u ul në platformën orbitale tre orë pasi u ngrit nga Kazakistani. Ardhja e tyre ishte nën lupë për shkak të marrëdhënieve të acaruara mes SHBA -së dhe Rusisë për shkak të pushtimit të Ukrainë, shkruan albeu.com marrë nga Space.com.

Shteti rus është i pamëshirshëm

Çdo përpjekje për të kundërshtuar Putinin ose për të mos u pajtuar me pushtimin e Ukrainës çon në mundësinë e pasojave të rënda në Rusi. Putini shkatërroi të gjitha mitingjet kundër luftës dhe protestuesit u arrestuan nga forcat e policisë.

Media është censuruar ashpër për të parandaluar lajmet negative për pushtimin e Ukrainës dhe protestuesit mund të përballen me 15 vjet burg. Gjithçka kontrollohet nga regjimi i Putin.

Marina Ovsjanikova, redaktore e televizionit shtetëror rus Prvi kanal, hyri në studion nga e cila u transmetua ditari i mbrëmjes pak ditë më parë dhe qëndroi pas prezantueses me një pankartë.

Siç shihet edhe në videon që filloi të përhapet në rrjetet sociale, në pankartën shkruhej: Ndaloni luftën, mos i besoni propagandës! po te genjej!

Ovsjanikova u ndalua menjëherë dhe u dërgua në stacionin policor. Ajo përfundoi në gjykatë ku tha se nuk ndihej fajtore. Ajo u dënua me gjobë në një gjykatë në Moskë. Ajo është kërcënuar edhe me dhjetë ditë burg, por në fund ka paguar gjobën. Pyetja e madhe është nëse kozmonautët rusë do të bëjnë të njëjtën gjë.

Artemyev, komandanti i Unionit, thuhet se u pyet për ngjyrat gjatë një transmetimi në internet nga agjencia federale ruse e hapësirës Roscosmos dhe tha se kishte “pëlhurë të verdhë të tepërt” në magazinë, kështu që ata vendosën ta përdorin atë.

Space.com ofroi një teori tjetër se pse kozmonautët rusë mbanin kostume blu-verdhë. Disa njerëz vunë në dukje në Twitter se ngjyrat ishin të ngjashme me ato në Universitetin Teknik Shtetëror Bauman të Moskës , ku morën pjesë Artemyev, Matveyev dhe Korsakov.

Kush janë kozmonautët rusë?

Artemyev me përvojë (51vjeç), është një astronaut i Agjencisë Federale Ruse të Hapësirës dhe ka lindur në Letoni kur ishte pjesë e Bashkimit Sovjetik.

Matveyev, 38 vjeç, është nga Shën Petersburgu dhe ishte në Qendrën e Trajnimit të Kozmonautëve Yuri Gagarin në Moskë, ndërsa Korsakov, 37 vjeç, është nga Kirgistani dhe u zgjodh nga agjencia ruse e hapësirës Roscosmos në 2012.

Tre kozmonautët u pritën ngrohtësisht në Stacionin Ndërkombëtar të Hapësirës nga katër amerikanë, dy rusë dhe kolegë nga Gjermania. Marrë nga Space.com. /albeu.com/