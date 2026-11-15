Irani njofton sulm me dronë ndaj bazës amerikane në Bahrein, autoritetet paralajmërojnë qytetarët

Irani njofton sulm me dronë ndaj bazës amerikane në Bahrein, autoritetet paralajmërojnë qytetarët

Garda Revolucionare e Iranit deklaroi sot se kishte sulmuar me dronë një bazë ushtarake amerikane në Bahrein, si përgjigje ndaj veprimeve që i cilësoi “armiqësore” nga SHBA-ja.

Sipas deklaratës, gjashtë dronë të Forcës Hapësinore të Gardës Revolucionare shënjestruan sistemin e radarit të mbrojtjes ajrore amerikane në bazën e helikopterëve al-Rifa në Bahrein.

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Pak më herët, autoritetet e Bahreinit kishin lëshuar dy paralajmërime për kërcënime të mundshme, të parat që prej shtatorit.

Ministria e Brendshme e Bahreinit u kërkoi qytetarëve dhe banorëve të ruanin qetësinë dhe të shkonin në vendin e sigurt më të afërt, pa dhënë hollësi të tjera për natyrën e kërcënimit.

Njoftimi për sulmin vjen dy ditë pasi Garda Revolucionare pretendoi se kishte goditur një radar amerikan të paralajmërimit të hershëm në Bahrein. Ushtria amerikane e hodhi poshtë pretendimin, duke deklaruar se kishte kapur dy dronë iranianë dhe se nuk ishte shkaktuar asnjë dëm.

Në Bahrein ndodhet baza e Flotës së Pestë të Marinës Amerikane.


Shtuar 15.11.2026 10:31

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