Kallas: Zgjerimi i BE-së ka rëndësi gjeopolitike, Shqipëria ndër vendet pranë anëtarësimit

Bashkimi Evropian po punon për të avancuar zgjerimin, proces në të cilin Shqipëria përmendet mes vendeve që konsiderohen pranë anëtarësimit.
Në një intervistë për televizionin “France24”, Përfaqësuesja e Lartë e BE-së për Politikën e Jashtme, Kaja Kallas, tha se shpreson që Mali i Zi ta përmbyllë së shpejti rrugën drejt anëtarësimit. Ajo renditi Shqipërinë, Moldavinë dhe Ukrainën ndër vendet e tjera që janë shumë pranë në këtë proces, krahas shteteve të tjera që synojnë t’i bashkohen unionit.
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Sipas Kallas, ndonëse zgjerimi është i vështirë, ai ka rëndësi edhe sepse u mundëson këtyre vendeve qasje në tregun e përbashkët dhe në lëvizjen e lirë të njerëzve. Ajo theksoi se përparimi i secilit shtet duhet të vlerësohet mbi bazën e meritave të tij dhe përmbushjes së standardeve evropiane.
Kallas nënvizoi se, përpara anëtarësimit, BE-ja duhet të verifikojë nëse vendet kandidate respektojnë sundimin e ligjit dhe parimet e tjera thelbësore të unionit. Siç shpjegoi ajo, kryerja e reformave bëhet shumë më e vështirë pasi një shtet është bërë anëtar.
Duke e cilësuar zgjerimin një vendim gjeopolitik, Kallas tha se, në kushtet e tanishme të sigurisë, është e nevojshme të diskutohet edhe me qytetarët e BE-së për vlerat që këto vende do t’i sjellin familjes evropiane.