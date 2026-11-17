Marrëdhëniet mes Japonisë dhe Rusisë janë përfshirë në një valë të re tensionesh, pas raportimit nga Tokio të një shkeljeje të dyshuar të hapësirës së saj ajrore nga dy avionë që besohet se i përkasin Moskës.
Ngjarja u regjistrua pak pas orës 04:00 të mëngjesit, sipas kohës lokale, pranë ishullit Okinoshima, në prefekturën Fukuoka. Në përgjigje të incidentit, forcat japoneze të mbrojtjes aktivizuan sistemin ajror dhe dërguan avionë luftarakë për identifikimin dhe interceptimin e mjeteve fluturuese.
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Qeveria japoneze e konsideroi hyrjen në hapësirën e saj ajrore një cenim të papranueshëm të sovranitetit kombëtar dhe bëri të ditur se i kishte dorëzuar Rusisë një protestë të fortë përmes kanaleve diplomatike.
Sekretari i Përgjithshëm i qeverisë japoneze, Minoru Kihara, konfirmoi se forcat ajrore ishin vënë në lëvizje dhe dënoi ashpër atë që ndodhi.
“Shkelja e hapësirës sonë ajrore kombëtare nga avionët rusë nuk është vetëm një sulm serioz ndaj sovranitetit kombëtar të vendit tonë, por edhe një kërcënim për sigurinë tonë dhe është plotësisht e papranueshme”, deklaroi Kihara.
Ai tha se Tokio i kishte përcjellë zyrtarisht Moskës kërkesën për të ndërmarrë masa konkrete, me qëllim që incidente të tilla të mos përsëriten.
Ky zhvillim ndodh në një moment kur raportet mes Japonisë dhe Rusisë po përkeqësohen për shkak të disa çështjeve të fundit.
Tensionet janë thelluar pas arrestimit në Rusi të një gazetari japonez, i cili përballet me akuza për spiunazh, si edhe pas konfiskimit të aseteve të kompanisë japoneze Japan Tobacco në territorin rus.
Shkelja e dyshuar e hapësirës ajrore përbën një tjetër përplasje mes Tokios dhe Moskës, ndërsa autoritetet japoneze kërkojnë garanci se një situatë e ngjashme nuk do të ndodhë sërish.
Deri tani, Japonia nuk ka publikuar të dhëna të tjera për identitetin e avionëve apo për rrethanat e plota të incidentit.