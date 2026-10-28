Qeveria jep dritën e gjelbër për ratifikimin e marrëveshjes së ekstradimit me Suedinë

Qeveria jep dritën e gjelbër për ratifikimin e marrëveshjes së ekstradimit me Suedinë

Në mbledhjen e sotme, Qeveria e Kosovës miratoi Projektligjin për ratifikimin e marrëveshjes së ekstradimit ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Mbretërisë së Suedisë. Nisma synon të rrisë bashkëpunimin juridik ndërkombëtar në luftën kundër kriminalitetit.

Ministrja e Drejtësisë, Donika Gërvalla, shpjegoi se marrëveshja rregullon kushtet dhe procedurat për dorëzimin e personave të kërkuar, qoftë për t’u ndjekur penalisht, qoftë për të vuajtur dënimet e vendosura nga autoritetet gjyqësore.

Të lidhura

None found

“Marrëveshja e ekstradimit mes Ministrisë së Drejtësisë dhe Ministrisë së Suedisë synon të thellojë bashkëpunimin e dy vendeve për luftimin e kriminalitetit dhe administrimin e drejtësisë.

Ajo përcakton rregullat dhe kushtet për ekstradimin e personave të kërkuar për ndjekje penale ose për ekzekutimin e dënimeve të dhëna nga autoritetet gjyqësore, duke siguruar njëkohësisht respektimin e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut. Ratifikimi do të ndihmojë në plotësimin e kuadrit ligjor të Kosovës dhe në forcimin e bashkëpunimit juridik ndërkombëtar në çështjet penale”, deklaroi Gërvalla.


Shtuar 28.10.2026 09:22

Tags: , ,
122 milionë euro më shumë për pagat dhe pensionet në buxhetin e vitit 2026

122 milionë euro më shumë për pagat dhe pensionet në buxhetin e vitit 2026
Pas vrasjes së Arlindës, kishte menduar t’i jepte fund jetës” – çfarë u tha në gjykatë për Albert Sylajn

Pas vrasjes së Arlindës, kishte menduar t’i jepte fund jetës” – çfarë u tha në gjykatë për Albert Sylajn
Gashi-Hamdiu: Bordi vendosi për kallëzim penal ndaj ish-drejtuesit të KOSTT-it pas incidentit me përmbajtje seksuale

Gashi-Hamdiu: Bordi vendosi për kallëzim penal ndaj ish-drejtuesit të KOSTT-it pas incidentit me përmbajtje seksuale
Rashiq: Fitorja e listës studentore mund të hapë rrugë për ndryshime në raportet me Kosovën

Rashiq: Fitorja e listës studentore mund të hapë rrugë për ndryshime në raportet me Kosovën
Arben Gashi synon postin e kryetarit të LDK-së

Arben Gashi synon postin e kryetarit të LDK-së
Gashi: Në çështjen e Arlinda Zekajt, prokurori ende nuk e ka intervistuar dëshmitarin e parë

Gashi: Në çështjen e Arlinda Zekajt, prokurori ende nuk e ka intervistuar dëshmitarin e parë
Gjykata Themelore në Pejë sqaron vendimin për urdhrin mbrojtës ndaj Arlinda Zekajt

Gjykata Themelore në Pejë sqaron vendimin për urdhrin mbrojtës ndaj Arlinda Zekajt
Protestë sërish të enjten: kërkohet drejtësi për gratë e vrara

Protestë sërish të enjten: kërkohet drejtësi për gratë e vrara