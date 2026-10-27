Izrael, pjesëmarrja në votime arrin nivelin më të lartë që nga 1977; Netanyahu përballet me rrezikun e humbjes së pushtetit

Votuesit në Izrael morën pjesë në zgjedhjet e para parlamentare që prej masakrës së 7 tetorit 2023. Procesi po zhvillohet mes tensioneve, pas tre vitesh luftimesh në disa fronte dhe përplasjes së vazhdueshme me Iranin.
Gara është vendimtare për kryeministrin Benjamin Netanyahu, i cili kërkon të qëndrojë edhe një mandat në krye të qeverisë.
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Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të Izraelit, deri në orën 18:00 kishin votuar 66.7% e zgjedhësve, nëntë pikë përqindjeje më shumë se në të njëjtën orë të zgjedhjeve të vitit 2022. Pjesëmarrja ishte 55.7% në orën 16:00 dhe 31.5% në mesditë, shifra më e lartë e regjistruar në atë orë që nga viti 1977.
Netanyahu, kryeministri me qëndrimin më të gjatë në detyrë në historinë izraelite, është kritikuar ashpër për dështimet në siguri përpara sulmit të Hamasit, më 7 tetor 2023. Ai ka kundërshtuar vazhdimisht krijimin e një komisioni shtetëror hetimor për të përcaktuar përgjegjësitë për katastrofën.
Gjatë ditës, kryeministri u bëri thirrje qytetarëve që të votojnë në numër të madh, duke paralajmëruar për rrezik të madh politik. Në mesazhin e tij për zgjedhësit, ai tha se kishin mbetur katër orë për të shpëtuar Izraelin.
Likud, partia e Netanyahut, kërkoi që votimi të vazhdonte edhe pas orës 22:00. Komisioni Zgjedhor nuk e pranoi kërkesën dhe konfirmoi se qendrat do të mbylleshin në kohën e përcaktuar, ndërsa do të lejoheshin të votonin ata që mbërrinin deri në orarin zyrtar.
Opozita, e udhëhequr nga Gadi Eisenkot, synon të fitojë shumicën parlamentare dhe t’i japë fund qeverisjes së Netanyahut. Media izraelite N12 raportoi se kryeministri mund ta shpallë veten fitues nëse Likud siguron më shumë vende se partitë e tjera, edhe nëse opozita mbledh gjithsej më shumë mandate.
Në këtë rast, Eisenkot pritet të kundërshtojë pretendimin e Netanyahut për formimin e qeverisë, duke argumentuar se blloku i tij gëzon mbështetjen më të madhe në parlament.
Presidenti i Izraelit, Isaac Herzog, ka kompetencën t’i besojë një politikani detyrën për formimin e qeverisë. Ai nuk është i detyruar të zgjedhë as kryetarin e partisë më të madhe dhe as udhëheqësin e bllokut me më shumë vende. Në vendimmarrje duhet të marrë parasysh rekomandimet e partive dhe mundësinë që kandidati të sigurojë mbështetjen e nevojshme për një koalicion.
Gjatë votimit u raportuan gjithashtu tensione dhe pretendime për shkelje. Sipas mediave, një person me thikë iu afrua liderit politik Yair Golan në Tel Aviv. Po ashtu, tre persona u arrestuan nën dyshimin për korrupsion zgjedhor.
Përfaqësues të partive arabe pretenduan se votuesit në komunitetet arabe po përballeshin me pengesa. Lista e Bashkuar Arabe tha se ndërprerjet e energjisë në dy qytetet beduine Kuseife dhe Ar’arat an-Naqab, në jug të Izraelit, ishin të qëllimshme dhe kishin për synim frenimin e pjesëmarrjes. Pretendimet nuk janë verifikuar në mënyrë të pavarur.
Bezalel Smotrich, ministri i Financave i krahut të ekstremit të djathtë, paralajmëroi se pjesëmarrja e lartë e votuesve arabë mund t’i shërbente opozitës. Ai u bëri thirrje mbështetësve të së djathtës që të votojnë.
Pjesëmarrje e lartë u shënua edhe në ushtri. Komisioni Zgjedhor bëri të ditur se deri në orën 17:00 kishin votuar 68% e ushtarëve, kundrejt 65% në të njëjtën orë në zgjedhjet e vitit 2022. Radhët e gjata në disa baza ushtarake bënë që të hapeshin qendra shtesë votimi.
Rezultati pritet të ndikojë si në të ardhmen politike të Netanyahut, ashtu edhe në drejtimin e Izraelit, në një periudhë të shoqëruar nga pasiguria e sigurisë, pasojat e luftës dhe tensionet në rajon.