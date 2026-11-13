Berisha nga Kukësi fton forcat politike të bashkëpunojnë për largimin e Ramës: Secila të ruajë identitetin e saj

Berisha nga Kukësi fton forcat politike të bashkëpunojnë për largimin e Ramës: Secila të ruajë identitetin e saj

Në një takim me strukturat e Partisë Demokratike në Kukës, Has dhe Tropojë, kryetari i saj, Sali Berisha, tha se opozita është e hapur ndaj bashkëpunimit me çdo forcë politike që synon largimin e Edi Ramës nga pushteti. Sipas tij, një qëllim i përbashkët nuk i zhduk kundërshtitë mes partive dhe as i detyron ato të heqin dorë nga identiteti i tyre politik.

Berisha e shpjegoi këtë qëndrim përmes parimit “Armiku i armikut tim është aleati im”. Ai tha se edhe forca që mbeten kundërshtare të PD-së mund të bashkohen për të rrëzuar Ramën, nëse e konsiderojnë atë të keqen më të madhe për vendin. Më pas, sipas tij, qytetarët duhet të votojnë lirisht dhe secila parti të ndjekë rrugën e vet. Kreu i PD-së e cilësoi këtë si qëndrimin e njerëzve që vendosin Shqipërinë dhe interesin kombëtar përpara partisë.

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Sipas Berishës, kjo qasje ka përmirësuar mënyrën se si qytetarët e shohin opozitën. Ai pretendoi gjithashtu se Partia Demokratike është më e përgatitur se kurrë për ta mundur qeverinë e Edi Ramës.

Duke folur për historinë 35-vjeçare të PD-së, Berisha e paraqiti atë si forcën që drejtoi përmbysjen e komunizmit dhe vendosjen e pluralizmit politik në Shqipëri.

Në fjalën e tij para demokratëve të Kukësit, Hasit dhe Tropojës, Berisha akuzoi kryeministrin Rama se po e drejton vendin drejt një regjimi që synon, sipas tij, dobësimin e pluralizmit dhe nxitjen e largimit masiv të shqiptarëve. Ai falënderoi mbështetësit e PD-së për votën dhe qëndresën në zgjedhjet e fundit, duke e përshkruar mbështetjen e tyre si votë për mbijetesën e pluralizmit, lirisë dhe dinjitetit të qytetarëve.

Berisha vlerësoi edhe protestat e muajve të fundit, veçanërisht pjesëmarrjen e studentëve dhe gjimnazistëve në kundërshtimin e qeverisë. Sipas tij, lëvizja qytetare dhe protestat e të rinjve përbëjnë një moment të rëndësishëm në përballjen politike me kryeministrin. Duke iu referuar qëndrimit të tyre ndaj qeverisë Rama, ai tha se studentët dhe gjimnazistët i kanë dhënë kryeministrit një dënim politik pa mundësi apelimi.

Në mbyllje, kreu i PD-së i cilësoi gjashtë muajt e fundit si periudhë pozitive për opozitën dhe lëvizjen qytetare. Ai pretendoi se revolta ka shkuar përtej përkatësive partiake, duke përfshirë qytetarë me bindje të ndryshme politike.


Shtuar 13.11.2026 19:32

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