Trump refuzon planin iranian për armëpushim, Teherani thotë se nuk ka bisedime me SHBA-në

Trump refuzon planin iranian për armëpushim, Teherani thotë se nuk ka bisedime me SHBA-në

Irani thotë se nuk po zhvillon negociata me Shtetet e Bashkuara. Sipas Teheranit, dialogu mund të rifillojë vetëm pasi të plotësohen shtatë kushtet që ai ka vendosur.

Mohsen Rezaei, sekretari i Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare të Iranit, e bëri këtë deklaratë gjatë një interviste për televizionin Al Mayadeen. Ai u shpreh se Teherani i ka kërkuar Uashingtonit t’u përgjigjet qartë dhe drejtpërdrejt kushteve të paraqitura, por ende nuk ka marrë një përgjigje përfundimtare.

Të lidhura

None found

Rezaei tha se plotësimi i kushteve është i nevojshëm si për rihapjen e Ngushticës së Hormuzit, ashtu edhe për rifillimin e bisedimeve mes dy vendeve.

Ndërkohë, Katari po ndërmjetëson përpjekjet diplomatike për t’i dhënë fund konfliktit. Në këtë kuadër, kryeministri i Katarit u takua të hënën me presidentin amerikan Donald Trump për të diskutuar një zgjidhje.

Pas takimit, Trump tha se sheh një zhvillim pozitiv drejt përfundimit të konfliktit. Sipas tij, rifillimi i sulmeve të mëdha kundër Iranit duket pak i mundshëm në këtë fazë, megjithëse ai nuk e përjashtoi plotësisht ndërhyrjen ushtarake.

Siç raporton Reuters, Teherani vazhdon ta lidhë çdo marrëveshje me përmbushjen e kërkesave të tij. Rihapja e Ngushticës së Hormuzit mbetet kështu një ndër çështjet kryesore të përplasjes me Uashingtonin.


Shtuar 10.11.2026 20:20

VIDEO/ Dy atletë katapultohen nga oxhaku 360 metra i lartë në Slloveni, arrijnë 180 km/orë dhe vendosin dy rekorde Guinness

VIDEO/ Dy atletë katapultohen nga oxhaku 360 metra i lartë në Slloveni, arrijnë 180 km/orë dhe vendosin dy rekorde Guinness
Makinat fluturuese pritet të përdoren në Kinë nga vera e vitit 2027, me çmim rreth 300 mijë dollarë

Makinat fluturuese pritet të përdoren në Kinë nga vera e vitit 2027, me çmim rreth 300 mijë dollarë
Raporti republikan: Krimet e Epstein mund të ishin ndalur, drejtësia dështoi dhe lidhjet e fuqishme e mbrojtën

Raporti republikan: Krimet e Epstein mund të ishin ndalur, drejtësia dështoi dhe lidhjet e fuqishme e mbrojtën
Arrestohet në Britani ushtari amerikan, dyshohet se bashkëpunoi me inteligjencën ruse

Arrestohet në Britani ushtari amerikan, dyshohet se bashkëpunoi me inteligjencën ruse
Përplasje gjatë uljes së avionit në Australi, plagosen rëndë dy të moshuar në një makinë

Përplasje gjatë uljes së avionit në Australi, plagosen rëndë dy të moshuar në një makinë
E verbër që nga lindja, 56-vjeçarja bëhet kursantja e parë pilote në Itali dhe arrin 200 orë fluturimi

E verbër që nga lindja, 56-vjeçarja bëhet kursantja e parë pilote në Itali dhe arrin 200 orë fluturimi
Letra që Trump i la Bidenit në Zyrën Ovale: “Pa politikën, mund të ishim miq të mirë

Letra që Trump i la Bidenit në Zyrën Ovale: “Pa politikën, mund të ishim miq të mirë
VIDEO/ Stuhia në Brazil ngre dallgë të mëdha në lumin Tapajos, pamjet tronditin banorët

VIDEO/ Stuhia në Brazil ngre dallgë të mëdha në lumin Tapajos, pamjet tronditin banorët
kumar siteleriBursa Escortkumar sitelerijojobetgüvenilir bahis sitelerigüvenilir bahis siteleriyasal bahis sitelerigrandpashabetbetparkkahraman haberdeneme bonusujojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişcasinofast güncel girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişUltrabetonline notaryjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişxbahisjojobetjojobet girişgiftcardmall/mygiftextrabetextrabet