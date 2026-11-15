Russell Brand kalon në burg me joga e palestra katër ditë pas dënimit me 10 vite e gjashtë muaj

Katër ditë pasi u dënua me 10 vite e gjashtë muaj burg për përdhunim dhe tri sulme seksuale, aktori dhe komediani britanik Russell Brand është transferuar në një institucion me siguri më të ulët. Të burgosurit atje kanë akses në palestra, ambiente sportive, mësime joge dhe veprimtari kulturore.
Brand, 51 vjeç, ishte dërguar fillimisht në burgun famëkeq Wandsworth të Londrës. Të premten ai u zhvendos në HMP Littlehey, në Cambridgeshire, një burg i kategorisë C ku mbahen burra të dënuar për krime seksuale.
Të lidhura
None found
Shpejtësia e kalimit të tij nga një institucion i kategorisë B në një burg me siguri më të ulët ka shkaktuar pikëpyetje në Britani.
Në HMP Littlehey ka dy palestra, salla sporti, një fushë futbolli me bar artificial dhe një pistë të mbyllur boulingu. Të burgosurit mund të marrin pjesë edhe në joga, këndim në kor dhe mësime origami.
Mediat britanike raportojnë se Brand ndodhet në një qeli izolimi në krahun E dhe nuk ka pasur ende kontakt me të burgosurit e tjerë. Sipas The Sun on Sunday, ai kërkoi batanije të tjera natën e parë, ndërsa për mbrojtjen e tij janë caktuar më shumë oficerë burgu.
Një burim i gazetës e ka përshkruar aktorin si të tmerruar në çastin kur u shoqërua drejt qelisë.
Para transferimit në Littlehey, autoritetet kishin marrë në shqyrtim edhe HMP Wakefield, në West Yorkshire, sipas raportimeve. Burgu, i njohur me nofkën “Monster Mansion”, ka strehuar ndër të tjera vrasësin e fëmijëve Kyle Bevan dhe Ian Watkins, ish-këngëtarin e Lostprophets të dënuar për krime të rënda seksuale ndaj fëmijëve.
Dërgimi i Brand në Wakefield u vlerësua, megjithatë, si tepër i rrezikshëm për sigurinë e tij. Krahas dënimit të fundit, aktori përballet me akuza të tjera për sulm seksual.
Ish-drejtoresha e burgut Vanessa Freke është shprehur e habitur që ai u zhvendos kaq shpejt në një burg të kategorisë C. Ajo mendon se profili publik i Brand, veprat për të cilat u dënua dhe rreziku i mundshëm nga të burgosurit e tjerë e bënin më të përshtatshëm qëndrimin në një institucion të kategorisë B.
Edhe Mick Neville, ish-detektiv i Policisë Metropolitane, ka thënë se një transferim në Wakefield do ta vinte aktorin përballë një rreziku serioz dhe do të kërkonte mbrojtje shtesë.
Dyshime mbi bindjet fetare të Brand
Mail on Sunday ka raportuar veçmas pretendime për sjelljen e aktorit gjatë ditëve të para në Wandsworth. Një i burgosur i krishterë, i ngarkuar ta ndihmonte të mësohej me jetën në burg, ka vënë në dyshim sinqeritetin e besimit të tij fetar, sipas gazetës.
Si pjesë e një programi mbështetës për të sapoardhurit, i burgosuri ishte takuar me Brand për t’u lutur para dhe pas dënimit. Aktori fillimisht kishte kërkuar të qëndronte pranë tij dhe të merrte pjesë në lutje, por më vonë i burgosuri kishte filluar të dyshonte për arsyet e kësaj sjelljeje.
Ai pretendon se Brand, i cili më herët ishte shprehur se ishte ateist dhe kishte treguar interes për budizmin, tani po e përdor krishterimin për të përligjur veprimet e veta dhe për të siguruar mbështetje për një apel të mundshëm.
I burgosuri e ka quajtur këtë sjellje fyese ndaj besimit të tij. Ai pohon se aktori nuk tregon pendesë, vijon t’u flasë të tjerëve për fenë, e sheh veten si viktimë të një komploti të establishmentit dhe është i vendosur ta apelojë vendimin. Pretendimet e botuara nga gazeta nuk janë verifikuar në mënyrë të pavarur.
Pretendime për mesazhe për 10.1 milionë ndjekësit
Një tjetër raportim i Mail on Sunday ngre mundësinë që Brand të vazhdojë të komunikojë me ndjekësit e tij në rrjetet sociale edhe nga burgu. Një burim i cituar nga gazeta thotë se 51-vjeçari po mendon të përdorë shërbimin “Email një të burgosuri”, i cili u mundëson të dënuarve shkëmbimin elektronik të mesazheve me miqtë dhe familjarët.
Sipas planit të pretenduar, mesazhet do t’u dërgoheshin bashkëpunëtorëve jashtë burgut, të cilët më pas do t’i publikonin në llogarinë e Brand në X. Ai ka rreth 10.1 milionë ndjekës në këtë platformë.
Të burgosurve në Britani u ndalohet nga rregulloret ta përdorin drejtpërdrejt rrjetin social. Burimi pretendon se aktori po shqyrton edhe përdorimin e llogarive të tjera për përcjelljen e mesazheve, me synimin për t’u shmangur kontrolleve të personelit të burgut. Deri tani, sidoqoftë, nuk ka prova të konfirmuara që ky plan të jetë zbatuar ose që të jenë shkelur rregullat e komunikimit.
Dënimi dhe akuzat e tjera
Gjykata e Kurorës në Southwark e dënoi Russell Brand me 10 vite e gjashtë muaj burg, pasi e shpalli fajtor për përdhunim dhe tri akuza për sulm seksual. Vendimi përbën një zhvillim të rëndësishëm në çështjen gjyqësore të aktorit britanik.
Ai përballet gjithashtu me akuza të tjera për sulm seksual, të cilat mbeten nën hetim. Brand vazhdon të pretendojë se është trajtuar padrejtësisht dhe synon ta kundërshtojë vendimin e gjykatës me apel.