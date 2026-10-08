Huthit godasin sërish Riadin, raketa balistike drejt aeroportit kryesor dhe anulime fluturimesh

Aeroporti Ndërkombëtar King Khalid në Riad u vu përsëri në shënjestër të rebelëve Huthi, ndërsa autoritetet saudite deklaruan se kishin kapur dy raketa të lëshuara nga milicitë pro-iraniane.
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Një burim saudit tha se copëzat e raketave balistike ranë mbi një prej ndërtesave të terminalit të aeroportit të Riadit.
Sipas dëshmitarëve dhe tre personave të informuar për ngjarjen, mbi një avion të parkuar në aeroport u pa të ngrihej tym. Avioni dyshohet se ishte bosh në momentin e incidentit.
Një banor i Riadit i tha më herët agjencisë gjermane të lajmeve dpa se në kryeqytet u dëgjuan katër shpërthime radhazi.
Zëdhënësi ushtarak i Houthive deklaroi se forcat e armatosura të grupit lëshuan në mesditë një raketë balistike drejt Aeroportit Ndërkombëtar King Khalid dhe se ajo goditi objektivin. Sipas tij, sulmi shkaktoi “dëme dhe ndërprerje të trafikut ajror”.
Në një reagim të publikuar në X, zëdhënësi i koalicionit të udhëhequr nga Arabia Saudite, Turki al-Maliki, tha se dy raketa balistike të nisura drejt Riadit nga “milicia terroriste” u rrëzuan dhe u shkatërruan.
Arabia Saudite raportoi një ditë më parë se një person kishte humbur jetën në një sulm ndaj aeroportit të Riadit, ndërsa dy persona të tjerë u vranë në një sulm në aeroportin Abha, në jugperëndim të vendit.