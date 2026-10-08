Abdixhiku: Një votë në Kuvend nuk e anulon një aktgjykim

Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, ka reaguar në Facebook për zhvillimet e fundit lidhur me nismën e miratuar në Kuvend, duke rikthyer në vëmendje qëndrimin zyrtar të LDK-së të 5 tetorit.
Sipas Abdixhikut, nuk kanë kaluar as 48 orë dhe tashmë është dëshmuar se premtimi i bërë qytetarëve nuk mund të realizohet përmes një votimi parlamentar.
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Ai tha se LDK-ja kishte paralajmëruar më herët se ndryshimi i një ligji të zakonshëm nuk mund të anashkalojë Kushtetutën, detyrimet ndërkombëtare të Republikës së Kosovës dhe bazën juridike mbi të cilën veprojnë Dhomat e Specializuara.
Abdixhiku nënvizoi se për LDK-në lufta e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës është e shenjtë. Për këtë arsye, sipas tij, institucionet duhet të sillen me përgjegjësi, të garantojnë të drejtat e të akuzuarve dhe të mbrojnë interesin e Kosovës.
Në reagimin e tij, ai tha se qytetarët janë mashtruar, pasi nisma e paraqitur nuk mund të prodhojë efektin juridik që u është premtuar. Abdixhiku shtoi se këtë qëndrim LDK-ja e kishte bërë të ditur, por se në vend të dëgjimit të argumenteve të saj, partia ishte sulmuar dhe ishte etiketuar si kundërshtare e UÇK-së.
Ai kritikoi gjithashtu përplasjet partiake dhe akuzat politike, duke thënë se ato e kanë zëvendësuar arsyen dhe se, pas rënies së zhurmës së ditëve të fundit, një popull ka mbetur i mashtruar.
Abdixhiku rikujtoi se më 5 tetor 2026, në Kuvendin e Republikës së Kosovës, LDK-ja kishte miratuar qëndrimin zyrtar të mëposhtëm:
Qëndrimi zyrtar i LDK-së, ekstrakt, 5 tetor 2026, Kuvendi i Republikës së Kosovës.
LDK-ja e konsideron luftën e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës të shenjtë dhe, pikërisht për këtë, vlerëson se çdo veprim institucional duhet t’i shërbejë drejtësisë, mbrojtjes së të drejtave të të akuzuarve dhe interesit të Republikës së Kosovës.
Sipas këtij qëndrimi, familjeve dhe qytetarëve u detyrohet sinqeritet dhe nuk mund t’u premtohet se një votim në Kuvend është në gjendje të zhbëjë një aktgjykim ose të zëvendësojë betejën juridike.
LDK-ja thekson se Dhomat e Specializuara mbështeten në një kornizë kushtetuese dhe në detyrime ndërkombëtare të Kosovës. Për rrjedhojë, ndryshimi i një ligji të zakonshëm nuk i shfuqizon këto detyrime dhe nuk mund ta anashkalojë Kushtetutën.
Vetëm miratimi i ndryshimeve në Kuvend, sipas LDK-së, nuk garanton as zbatimin e tyre dhe as rezultatin që u është premtuar qytetarëve.
Nëse dispozitat shpallen antikushtetuese nga Dhomat e Specializuara të Gjykatës Kushtetuese, ato mund të shfuqizohen. Për këtë arsye, nisma mund të mos sjellë efektin juridik të pretenduar, ndërsa pasojat e saj politike dhe ndërkombëtare mund t’i mbeten Kosovës.
Për këto arsye, Lidhja Demokratike e Kosovës deklaron se nuk mund të bëhet pjesë e kësaj nisme. Partia thotë se i ka paralajmëruar në kohë rreziqet e saj të mundshme juridike, politike dhe ndërkombëtare dhe u ka bërë thirrje propozuesve dhe deputetëve t’i marrin seriozisht këto pasoja, duke vepruar në interes të drejtësisë dhe Republikës së Kosovës.
LDK-ja e lidh këtë qëndrim me përgjegjësinë ndaj Kosovës, duke theksuar se nuk dëshiron ta mashtrojë popullin me iniciativa që nuk prodhojnë efektin juridik të premtuar, të ushqejë shpresa të rreme apo të përdorë dhimbjen dhe ndjenjat e qytetarëve për përfitime politike.
Sipas saj, çështje të tilla të ndjeshme kërkojnë seriozitet juridik dhe koordinim me aleatët e Kosovës.
Prishtinë, 5 tetor 2026.