Hetimet për aksidentin hekurudhor me 68 viktima në Spanjë, Sanchez shpall tri ditë zie kombëtare

Dy trena me shpejtësi të lartë u përplasën dhe dolën nga shinat në Spanjë, duke shkaktuar të paktën 68 viktima dhe dhjetëra të plagosur. Sipas dyshimeve paraprake, aksidenti mund të jetë lidhur me një defekt në komunikimin hekurudhor dhe gabim njerëzor.
Përplasja ndodhi në linjën që lidh Madridin me Andaluzinë, mes qyteteve Los Yebenes dhe Urda, në provincën e Toledos. Tragjedia renditet ndër aksidentet më të rënda hekurudhore të regjistruara në vend.
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Autoritetet bëjnë të ditur se të paktën 58 persona janë plagosur; 15 prej tyre ndodhen në gjendje kritike. Bilanci i viktimave mund të ndryshojë, ndërsa ekipet e shpëtimit vazhdojnë kërkimet në vagonët e shkatërruar.
Treni AVE i kompanisë shtetërore Renfe ishte nisur nga Madridi drejt Seviljes në orën 08:00, kur u përplas me një tren të kompanisë Iryo. Në të dy trenat mendohet se ndodheshin mbi 540 pasagjerë.
Iryo njoftoi se treni i saj, me numër shërbimi 6076, u godit nga pas rreth orës 08:45. Shkaku i saktë i përplasjes nuk është përcaktuar ende.
Ministri spanjoll i Transportit, Oscar Puente, tha se trenit Renfe i ishte dhënë leje të vazhdonte, ndonëse në linjë ishte ndezur sinjali i kuq. Sinjali ishte aktivizuar pasi përpara ndodhej një tren i ndaluar.
Sipas Puentes, sinjalizimi ishte shkaktuar nga një problem në sistemin kompjuterik, i cili në rrethana të caktuara ndalon automatikisht trenat. Dyshohet se më pas është marrë vendim i gabuar për ta lejuar trenin Renfe të vazhdonte lëvizjen. Këto të dhëna janë paraprake; hetimi zyrtar do të përcaktojë përgjegjësitë.
Një defekt në sistemin kompjuterik të komunikimit dhe gabimi njerëzor janë ndër shkaqet e mundshme që po shqyrtohen. Hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes vijojnë.
Kryeministri spanjoll Pedro Sanchez u zotua se çdo “dështim në sistemin e sigurisë” do të trajtohet dhe se do të ndërmerren masat e nevojshme.
Ai përmendi edhe një aksident fatal hekurudhor në të njëjtën linjë, ku në fillim të këtij viti humbën jetën 48 persona.
“Për momentin, duket se shkaqet e të dy aksidenteve nuk kanë asgjë të përbashkët, por nuk më takon mua, por hetimit, që ta përcaktojë këtë.”
Sanchez tha se duhet bërë gjithçka e mundur për të rikthyer besimin e publikut te rrjeti i trenave me shpejtësi të lartë.
“Është e papranueshme që një vend si Spanja të përjetojë dy aksidente hekurudhore me trena të shpejtësisë së lartë brenda të njëjtit vit”, deklaroi kryeministri.
Ai njoftoi gjithashtu tri ditë zie kombëtare për nder të viktimave, të cilat do të nisin nga dita e nesërme.