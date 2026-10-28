Prishtinë: Protestë për drejtësi pas vrasjes së Arlinda Zekajt dhe kundër dhunës ndaj grave

Qytetarë janë mbledhur në Prishtinë pas vrasjes së Arlinda Zekajt, për të kërkuar drejtësi për të dhe për të kundërshtuar dhunën ndaj grave.
Protestuesit u bëjnë thirrje institucioneve dhe shoqërisë që dhuna ndaj grave të mos shihet si diçka e zakonshme. Ata kërkojnë që raste të tilla të trajtohen me seriozitet, përgjegjësi dhe transparencë.
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Pjesëmarrësit kërkojnë hetim të plotë të rastit dhe vënien para drejtësisë të përgjegjësve. Po ashtu, u bëjnë thirrje institucioneve përkatëse të marrin masa konkrete për parandalimin e dhunës dhe për të garantuar mbrojtje më të madhe për gratë që përballen me kërcënime, dhunë apo pasiguri.
Vrasja e Arlinda Zekajt ka rikthyer shqetësimet për sigurinë e grave dhe nevojën që institucionet të reagojnë ndaj dhunës me bazë gjinore. Protesta shërben edhe si thirrje për ndërgjegjësim, duke nënvizuar se mbrojtja e jetës dhe dinjitetit të grave është përgjegjësi e përbashkët.
Qytetarët këmbëngulin që drejtësia të vihet në vend dhe që çdo rast i dhunës ndaj grave të hetohet e të shoqërohet me përgjegjësi ligjore.