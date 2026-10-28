Flavio Bolsonaro mbërrin në Miami pas largimit nga Brazili; SHBA pritet t’i japë viza familjes

Flavio Bolsonaro është larguar nga Brazili dhe ka arritur në Miami, në Shtetet e Bashkuara, raportojnë mediat ndërkombëtare.
Senatori brazilian, i cili u mund në zgjedhjet presidenciale nga Luiz Inacio Lula da Silva, udhëtoi drejt SHBA-së me bashkëshorten dhe dy vajzat. Një zyrtar i Departamentit amerikan të Shtetit i tha CNN-it se atij dhe familjarëve të tij do t’u jepen viza.
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Raportimet e mediave braziliane e lidhin largimin e Bolsonaros me një hetim për pastrim parash. Gjykata ia kishte tërhequr pasaportën për t’i ndaluar daljen nga vendi, ndërsa mënyra se si ai u largua nga Brazili nuk është e qartë, pasi mediat kanë publikuar versione të ndryshme.
Drejtoria Kombëtare e Migracionit e Argjentinës njoftoi se Flavio Bolsonaro, bashkëshortja e tij Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro dhe vajzat Carolina e Luiza hynë në Argjentinë më 27 tetor, në orën 22:50. Ata kaluan përmes pikës kufitare të Urës Ndërkombëtare Tancredo Neves, në provincën e Misiones.
Sipas autoriteteve argjentinase, anëtarët e familjes kishin dokumente udhëtimi të vlefshme dhe nuk kishte ndonjë pengesë ligjore për hyrjen e tyre në vend.
Në njoftim thuhet se në orën 23:30 delegacioni u nis me një avion privat të kompanisë Baires Fly S.A., me destinacion Guayaquil të Ekuadorit. Agjencia France Presse raportoi se Flavio Bolsonaro mbërriti në Miami të mërkurën pasdite.
Një burim i CNN-it bëri të ditur se senatori kishte përdorur pasaportën italiane për të hyrë në Argjentinë. Për dokumentet e udhëtimit të Bolsonaros janë raportuar informacione të ndryshme. Portali Infobae shkroi fillimisht se ai kishte arritur në aeroport dhe pritej të kryente procedurat doganore e të emigracionit përpara udhëtimit drejt SHBA-së.
Anulimi i pasaportës braziliane do t’ia vështirësonte udhëtimet jashtë vendit. Sipas gazetës braziliane O Globo, Bolsonaro nuk ua kishte dorëzuar pasaportat autoriteteve, ndaj policia braziliane vendosi t’ua anulonte vlefshmërinë.
Nuk dihet nëse ai ka kaluar nga aeroporti i Puerto Iguazu-s në Argjentinë.
Vëllai i tij, ish-deputeti brazilian Eduardo Bolsonaro, jeton në Shtetet e Bashkuara që prej shkurtit të vitit 2025.
Eduardo është përballur me procedura gjyqësore në Brazil, lidhur me akuzat se ka shfrytëzuar ndikimin e tij për të nxitur sanksione amerikane ndaj autoriteteve dhe sektorëve ekonomikë brazilianë. Sipas akuzave, synimi ishte ndikimi në proceset gjyqësore që kanë të bëjnë me të atin, ish-presidentin Jair Bolsonaro.
Raportimet thonë se ai banon në Southlake të Teksasit me bashkëshorten Heloísa, në një vilë rreth 424 metra katrorë, e pajisur me pishinë. Prona vlerësohet rreth 6 milionë realë brazilianë, ose afërsisht 1,22 milionë dollarë.
Flavio Bolsonaro, kandidati i së djathtës që humbi balotazhin presidencial, thuhet se planifikon të mbajë një konferencë për shtyp për të shpjeguar pse u largua nga Brazili. Sipas raportimeve, deklarata mund të bëhet në Uashington.
Njoftimi i zyrtarit të Departamentit amerikan të Shtetit për CNN-in se familjes do t’i lëshohen viza pritet të sqarojë statusin e qëndrimit të tyre në SHBA.
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