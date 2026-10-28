Flavio Bolsonaro mbërrin në Miami pas largimit nga Brazili; SHBA pritet t’i japë viza familjes

Flavio Bolsonaro mbërrin në Miami pas largimit nga Brazili; SHBA pritet t’i japë viza familjes

Flavio Bolsonaro është larguar nga Brazili dhe ka arritur në Miami, në Shtetet e Bashkuara, raportojnë mediat ndërkombëtare.

Senatori brazilian, i cili u mund në zgjedhjet presidenciale nga Luiz Inacio Lula da Silva, udhëtoi drejt SHBA-së me bashkëshorten dhe dy vajzat. Një zyrtar i Departamentit amerikan të Shtetit i tha CNN-it se atij dhe familjarëve të tij do t’u jepen viza.

Të lidhura

None found

Raportimet e mediave braziliane e lidhin largimin e Bolsonaros me një hetim për pastrim parash. Gjykata ia kishte tërhequr pasaportën për t’i ndaluar daljen nga vendi, ndërsa mënyra se si ai u largua nga Brazili nuk është e qartë, pasi mediat kanë publikuar versione të ndryshme.

Drejtoria Kombëtare e Migracionit e Argjentinës njoftoi se Flavio Bolsonaro, bashkëshortja e tij Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro dhe vajzat Carolina e Luiza hynë në Argjentinë më 27 tetor, në orën 22:50. Ata kaluan përmes pikës kufitare të Urës Ndërkombëtare Tancredo Neves, në provincën e Misiones.

Sipas autoriteteve argjentinase, anëtarët e familjes kishin dokumente udhëtimi të vlefshme dhe nuk kishte ndonjë pengesë ligjore për hyrjen e tyre në vend.

Në njoftim thuhet se në orën 23:30 delegacioni u nis me një avion privat të kompanisë Baires Fly S.A., me destinacion Guayaquil të Ekuadorit. Agjencia France Presse raportoi se Flavio Bolsonaro mbërriti në Miami të mërkurën pasdite.

Një burim i CNN-it bëri të ditur se senatori kishte përdorur pasaportën italiane për të hyrë në Argjentinë. Për dokumentet e udhëtimit të Bolsonaros janë raportuar informacione të ndryshme. Portali Infobae shkroi fillimisht se ai kishte arritur në aeroport dhe pritej të kryente procedurat doganore e të emigracionit përpara udhëtimit drejt SHBA-së.

Anulimi i pasaportës braziliane do t’ia vështirësonte udhëtimet jashtë vendit. Sipas gazetës braziliane O Globo, Bolsonaro nuk ua kishte dorëzuar pasaportat autoriteteve, ndaj policia braziliane vendosi t’ua anulonte vlefshmërinë.

Nuk dihet nëse ai ka kaluar nga aeroporti i Puerto Iguazu-s në Argjentinë.

Vëllai i tij, ish-deputeti brazilian Eduardo Bolsonaro, jeton në Shtetet e Bashkuara që prej shkurtit të vitit 2025.

Eduardo është përballur me procedura gjyqësore në Brazil, lidhur me akuzat se ka shfrytëzuar ndikimin e tij për të nxitur sanksione amerikane ndaj autoriteteve dhe sektorëve ekonomikë brazilianë. Sipas akuzave, synimi ishte ndikimi në proceset gjyqësore që kanë të bëjnë me të atin, ish-presidentin Jair Bolsonaro.

Raportimet thonë se ai banon në Southlake të Teksasit me bashkëshorten Heloísa, në një vilë rreth 424 metra katrorë, e pajisur me pishinë. Prona vlerësohet rreth 6 milionë realë brazilianë, ose afërsisht 1,22 milionë dollarë.

Flavio Bolsonaro, kandidati i së djathtës që humbi balotazhin presidencial, thuhet se planifikon të mbajë një konferencë për shtyp për të shpjeguar pse u largua nga Brazili. Sipas raportimeve, deklarata mund të bëhet në Uashington.

Njoftimi i zyrtarit të Departamentit amerikan të Shtetit për CNN-in se familjes do t’i lëshohen viza pritet të sqarojë statusin e qëndrimit të tyre në SHBA.

Shënim për redaksinë: Përpara publikimit rekomandohet verifikimi i datave, statusit të pasaportave dhe procedurave gjyqësore, pasi disa pretendime në tekstin burimor janë të paqarta ose kontradiktore.


Shtuar 28.10.2026 16:18

Hegseth largon nga Pentagoni gjeneralin që drejtonte planifikimin strategjik, teksa shqyrtohen sulme të reja ndaj Iranit

Hegseth largon nga Pentagoni gjeneralin që drejtonte planifikimin strategjik, teksa shqyrtohen sulme të reja ndaj Iranit
Charles nderon në Bahamas katër marinsat e vrarë në fundosjen e HMBS Flamingo

Charles nderon në Bahamas katër marinsat e vrarë në fundosjen e HMBS Flamingo
Flavio Bolsonaro nga Miami falënderon Trumpin dhe pretendon se është presidenti i zgjedhur i Brazilit

Flavio Bolsonaro nga Miami falënderon Trumpin dhe pretendon se është presidenti i zgjedhur i Brazilit
Shqipëria abstenon në OKB për rezolutën që kërkon heqjen e embargos ndaj Kubës

Shqipëria abstenon në OKB për rezolutën që kërkon heqjen e embargos ndaj Kubës
Londra rrit përkohësisht taksën bankare për të financuar ndihmën prej 100 paundësh për 20 milionë familje

Londra rrit përkohësisht taksën bankare për të financuar ndihmën prej 100 paundësh për 20 milionë familje
Dejan Soskic, emri që mund të marrë drejtimin e qeverisë serbe pas triumfit të Listës Studentore

Dejan Soskic, emri që mund të marrë drejtimin e qeverisë serbe pas triumfit të Listës Studentore
Tërmeti i vitit 2021 tregon se kanioni më i madh i Sistemit Diellor mund të jetë ende aktiv

Tërmeti i vitit 2021 tregon se kanioni më i madh i Sistemit Diellor mund të jetë ende aktiv
Regjisori Jafar Panahi dënohet me pesë vjet e një muaj burg, i sekuestrohen pasuritë

Regjisori Jafar Panahi dënohet me pesë vjet e një muaj burg, i sekuestrohen pasuritë