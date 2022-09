Hary dhe Meghan mbërrijnë në Mbretërinë e Bashkuar, a do të takohen me mbretëreshën?

Princi Harry dhe Meghan Markle kanë mbërritur në Mbretërinë e Bashkuar për vizitën e tyre të parë që kur morën pjesë në Jubileun Platinum të Mbretëreshës në qershor. Çifti mbërritën të shtunën në mëngjes dhe shmangën përdorimin e një avioni privat. Ndërsa, fëmijët e tyre, Archie dhe Lilybet, nuk ishin me ta.

Lajmi se Harry dhe Meghan do të kthehen në tokën britanike u konfirmua në gusht me një zëdhënës të çiftit duke thënë në atë kohë: “Princi Harry dhe Meghan, Duka dhe Dukesha e Sussex, janë të kënaqur që do të vizitojnë shumë organizata bamirësie pranë Anglisë në fillim të shtatorit”.

Çifti do të udhëtojë gjithashtu në Mançester për Samitin e Botës One Young, një ngjarje që përfshin liderë të rinj nga më shumë se 190 vende, më 5 shtator. Dukesha e Sussex është gjithashtu një këshilltare e organizatës, së bashku me Justin Trudeau, Sir Richard Branson dhe Jamie Oliver.

Nuk dihet ende nëse ata do të mund të kalojnë kohë me Mbretëreshën Elizabeth gjatë qëndrimit të tyre në Mbretërinë e Bashkuar. Monarku është aktualisht në pushimet e saj verore në Balmoral, pasi ka udhëtuar në Skoci në korrik.