Goditja ruse ndaj autobusëve civilë në Kramatorsk lë 33 të vdekur dhe 18 të plagosur

Një sulm rus me bombë ajrore ndaj dy autobusëve civilë në Kramatorsk, qytet pranë vijës së frontit, ka shkaktuar të paktën 33 viktima dhe 18 të plagosur, njoftuan autoritetet ukrainase.
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Vadym Filashkin, kreu i rajonit të Donetskut, tha se një autobus që transportonte pasagjerë ishte goditur dhe akuzoi Rusinë se synonte të shkaktonte një numër sa më të madh viktimash në mesin e civilëve.
Materialet filmike të publikuara nga prokuroria lokale paraqesin autobusët e përfshirë nga flakët, mbetjet e shpërndara në rrugë dhe pasojat e rënda të sulmit.
Pas përkeqësimit të situatës së sigurisë në Kramatorsk dhe Sloviansk, autoritetet kanë vendosur pezullimin e transportit publik. Filashkin u ka kërkuar banorëve që vijojnë të qëndrojnë në rajonin e Donetskut të largohen drejt pjesëve më të sigurta të Ukrainës.
“Siguria e civilëve është parësore dhe nuk kemi të drejtë të rrezikojmë jetën e pasagjerëve dhe shoferëve”, deklaroi ai.
Kramatorsku dhe Sloviansku fqinj ndodhen në një zonë të fortifikuar të Ukrainës lindore, e cila është një nga objektivat e Rusisë në përpjekjen për të marrë kontrollin e plotë të Donbasit. Sulmi i së enjtes ndodhi në një kohë kur goditjet ruse janë intensifikuar në të gjithë vendin dhe numri i viktimave civile është rritur.
Kombeve të Bashkuara raportojnë se deri në gusht të këtij viti në Ukrainë ishin vrarë më shumë civilë se gjatë gjithë vitit 2025. Një ditë më parë, një sulm tjetër shembi një pallat pesëkatësh në Pryluky, në lindje të Kievit, ku humbën jetën 22 persona, përfshirë pesë fëmijë. Tre prej fëmijëve ishin vetëm një vjeç.
Moska nuk ka dhënë deri tani një koment për sulmin e fundit. Sipas autoriteteve ukrainase, goditja shkaktoi zjarr në dy autobusët me pasagjerë.
Sulme të vazhdueshme ajrore ruse janë raportuar edhe në kryeqytet. Kryebashkiaku Vitali Klitschko tha se bombardimet e së enjtes në Kiev vranë tre persona dhe plagosën 14 të tjerë, ndërsa dy prej të plagosurve janë në gjendje kritike. Për shkak të sulmeve, nxënësit u detyruan të ndërprisnin mësimin e të strehoheshin në bunkerë; gjithashtu, bizneset u mbyllën dhe transporti publik u pezullua në disa zona.
Goditjet ndaj infrastrukturës, veçanërisht ndaj sistemit energjetik ukrainas, kanë sjellë ndërprerje të energjisë elektrike dhe probleme me furnizimin me ujë në disa pjesë të Kievit. Ujësjellësi i kryeqytetit paralajmëroi se presioni i ujit po bie në zonën perëndimore të qytetit si pasojë e ndërprerjeve të energjisë.
Presidenti Volodymyr Zelensky u shprehu ngushëllime familjeve të viktimave dhe u kërkoi partnerëve ndërkombëtarë të ndërmarrin “veprime konkrete”, si dhe të sigurojnë paketa të reja mbrojtjeje për Ukrainën. Përpara sulmit në Pryluky, ai kishte paralajmëruar se të dhënat e inteligjencës tregonin për përgatitjen e një ofensive të re të madhe ruse. Në Kiev, shumë familje janë strehuar në stacionet e metrosë.
Gjatë një pjese të madhe të luftës, Kramatorsku ka qenë bazë logjistike dhe qendër furnizimi për ushtrinë ukrainase. Sot qyteti përballet me sulme pothuajse çdo ditë, ndërsa forcat ruse janë afruar më shumë në lindje të tij.
Ndër armët e përdorura më shpesh janë bombat ajrore të drejtuara, të pajisura me krahë të vegjël që i lejojnë të rrëshqasin në ajër deri te objektivi. Në fund të gushtit, brenda një dite, mbi Kramatorsk u hodhën deri në nëntë bomba të tilla. Këshilli Bashkiak i qytetit e përshkroi sulmin e fundit si një “krim të tmerrshëm kundër popullsisë civile” dhe deklaroi se në zonën e goditur nuk kishte objektiva ushtarake.