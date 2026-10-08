Kurti pas takimit me Shiroka-Pulën: Institucionet janë funksionale, nuk kemi kohë për të humbur

Kurti pas takimit me Shiroka-Pulën: Institucionet janë funksionale, nuk kemi kohë për të humbur

Presidentja e Kosovës, Justina Shiroka-Pula, dhe kryeministri Albin Kurti zhvilluan takimin e tyre të parë, i cili nisi rreth orës 11:00 dhe në atë kohë ishte ende në vazhdim. Takimi u mbajt pas zgjedhjes dhe betimit të Shiroka-Pulës si presidente, në orët e para të së mërkurës, më 7 tetor.

Të lidhura

None found

Bisedimet pritej të përqendroheshin te prioritetet dhe çështjet që e presin presidenten në detyrën e re, si dhe tek ato që kërkojnë bashkëpunim me Qeverinë dhe Kuvendin e Kosovës.

Pas takimit, Kurti e cilësoi atë si hap të rëndësishëm për bashkëpunimin dhe koordinimin mes institucioneve. Ai tha se gjeti te presidentja e re gatishmëri dhe vullnet për të punuar së bashku në temat me rëndësi për shtetin dhe qytetarët.

“Pata një mikpritje të përzemërt dhe pashë zotim të përbashkët për punë të mëdha e të përditshme, në shërbim të interesit shtetëror e publik dhe të të gjithë qytetarëve, pa dallim. E falënderova presidenten që të martën e pranoi kandidaturën. Na presin angazhime të shumta dhe, me vullnet të mirë e duke shfrytëzuar dijen dhe mundësitë tona, do të përpiqemi t’i çojmë përpara sa më shpejt. Pas më shumë se një viti e gjysmë, Republika e Kosovës ka institucione funksionale dhe nuk kemi kohë për të humbur. Duhet të bashkohemi përballë sfidave që kemi përpara. Përveç mirëkuptimit, te presidentja e re pashë gatishmëri, interes dhe vullnet për koordinim maksimal në çdo aspekt”, u shpreh Kurti.

Kryeministri nuk pranoi të komentonte për çështje të tjera të aktualitetit politik.

Justina Shiroka-Pula u zgjodh presidente e Kosovës për një mandat pesëvjeçar, me 81 vota në raundin e parë të votimit në Kuvend.


Shtuar 8.10.2026 13:07

Tags: , , , ,
Në gjyqin për spiunazh, Prokuroria rendit provat ndaj Bedri Shabanit dhe Muharrem Qerimit

Në gjyqin për spiunazh, Prokuroria rendit provat ndaj Bedri Shabanit dhe Muharrem Qerimit
Rinis gjykimi ndaj Bedri Shabanit dhe Muharrem Qerimit, prokuroria: Provat do të dëshmojnë bashkëpunimin me BIA-n

Rinis gjykimi ndaj Bedri Shabanit dhe Muharrem Qerimit, prokuroria: Provat do të dëshmojnë bashkëpunimin me BIA-n
Qerimi dhe Shabani mohojnë akuzat për spiunazh dhe lidhje me BIA-n serbe

Qerimi dhe Shabani mohojnë akuzat për spiunazh dhe lidhje me BIA-n serbe
Kurti njofton hapjen e tetë poliklinikave të reja stomatologjike në Kosovë

Kurti njofton hapjen e tetë poliklinikave të reja stomatologjike në Kosovë
Enver Dugolli në mbledhjen e KKSB-së në Rahovec, në fokus siguria dhe bashkëpunimi institucional

Enver Dugolli në mbledhjen e KKSB-së në Rahovec, në fokus siguria dhe bashkëpunimi institucional
Kosova dhe Franca angazhohen për projekte të reja infrastrukturore

Kosova dhe Franca angazhohen për projekte të reja infrastrukturore
Petrit Ajeti raporton te presidentja Shiroka Pula mbi gjendjen e sigurisë kombëtare

Petrit Ajeti raporton te presidentja Shiroka Pula mbi gjendjen e sigurisë kombëtare
ZRRE nuk shqyrton licencat e furnizuesve privatë, ndërsa vendos KEK-un në agjendë

ZRRE nuk shqyrton licencat e furnizuesve privatë, ndërsa vendos KEK-un në agjendë