Kurti pas takimit me Shiroka-Pulën: Institucionet janë funksionale, nuk kemi kohë për të humbur

Presidentja e Kosovës, Justina Shiroka-Pula, dhe kryeministri Albin Kurti zhvilluan takimin e tyre të parë, i cili nisi rreth orës 11:00 dhe në atë kohë ishte ende në vazhdim. Takimi u mbajt pas zgjedhjes dhe betimit të Shiroka-Pulës si presidente, në orët e para të së mërkurës, më 7 tetor.
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Bisedimet pritej të përqendroheshin te prioritetet dhe çështjet që e presin presidenten në detyrën e re, si dhe tek ato që kërkojnë bashkëpunim me Qeverinë dhe Kuvendin e Kosovës.
Pas takimit, Kurti e cilësoi atë si hap të rëndësishëm për bashkëpunimin dhe koordinimin mes institucioneve. Ai tha se gjeti te presidentja e re gatishmëri dhe vullnet për të punuar së bashku në temat me rëndësi për shtetin dhe qytetarët.
“Pata një mikpritje të përzemërt dhe pashë zotim të përbashkët për punë të mëdha e të përditshme, në shërbim të interesit shtetëror e publik dhe të të gjithë qytetarëve, pa dallim. E falënderova presidenten që të martën e pranoi kandidaturën. Na presin angazhime të shumta dhe, me vullnet të mirë e duke shfrytëzuar dijen dhe mundësitë tona, do të përpiqemi t’i çojmë përpara sa më shpejt. Pas më shumë se një viti e gjysmë, Republika e Kosovës ka institucione funksionale dhe nuk kemi kohë për të humbur. Duhet të bashkohemi përballë sfidave që kemi përpara. Përveç mirëkuptimit, te presidentja e re pashë gatishmëri, interes dhe vullnet për koordinim maksimal në çdo aspekt”, u shpreh Kurti.
Kryeministri nuk pranoi të komentonte për çështje të tjera të aktualitetit politik.
Justina Shiroka-Pula u zgjodh presidente e Kosovës për një mandat pesëvjeçar, me 81 vota në raundin e parë të votimit në Kuvend.