Diploma universitare e Ekrem Imamoglut, kryetarit të burgosur të Bashkisë së Stambollit dhe një prej figurave kryesore të opozitës turke, është shpallur e pavlefshme nga një gjykatë në Turqi.
Ky veprim e pengon Imamoglun të kandidojë për president në zgjedhjet e vitit 2028, pasi legjislacioni turk kërkon që çdo kandidat për president të ketë një diplomë universitare të vlefshme.
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Vendimi u dha të enjten dhe lidhet me diplomën në menaxhim biznesi, të cilën Imamoglu e mori nga Universiteti i Stambollit në vitin 1995. Sipas raportimeve në mediat ndërkombëtare, Këshilli i Shtetit e ka rrëzuar ankimimin e tij kundër anulimit të diplomës.
Imamoglu konsiderohet si një prej kundërshtarëve kryesorë politikë të presidentit turk Rexhep Tajip Erdogan. Ai fitoi postin e kryebashkiakut të Stambollit në vitin 2019, duke mundur kandidatin e mbështetur nga Erdogan, ndërsa më vonë Partia Republikane Popullore (CHP) e shpalli atë kandidat për zgjedhjet presidenciale.
Çështja e diplomës u hap vetëm një ditë përpara se Imamoglu të arrestohej. Universiteti i Stambollit njoftoi anulimin e saj me pretendimin se ajo ishte marrë në mënyrë të parregullt. Disa orë më vonë, policia hyri në banesën e Imamoglut dhe e ndaloi atë.
Problemet e tij me drejtësinë nisën në mars të vitit 2025, kur ai u arrestua nën akuza për korrupsion. Partia e tij i ka cilësuar këto akuza si të motivuara politikisht dhe si një përpjekje për të penguar veprimtarinë e tij politike.
Arrestimi i kryer më 19 mars 2025 shkaktoi protesta të gjera në Turqi. Kritikët e qeverisë e panë ndalimin e tij si një goditje ndaj opozitës dhe një orvatje për të nxjerrë nga gara një prej rivalëve kryesorë të Erdoganit.
Në shtator të vitit 2025, çështja e diplomës kaloi para gjykatës. Gjatë seancës, Imamoglu mbrojti mënyrën se si i kishte përfunduar studimet në Universitetin e Stambollit.
Ai shpjegoi se fillimisht ishte regjistruar në një universitet në Republikën Turke të Qipros Veriore dhe më pas u transferua në Universitetin e Stambollit. Sipas tij, transferimi ishte kryer në përputhje me rregullat e Këshillit të Arsimit të Lartë të Turqisë.
Ky vendim përbën një tjetër pengesë ligjore për Imamoglun, ndërsa e ardhmja e tij politike mbetet e lidhur me zhvillimet gjyqësore në Turqi. Aktualisht, anulimi i diplomës e pengon atë të plotësojë një nga kushtet kryesore ligjore për të kandiduar në zgjedhjet presidenciale të vitit 2028.