Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, u shfaq tejet i kënaqur pas takimit trepalësh me homologun rus Vladimir Putin dhe atë kinez Xi Jinping, duke e cilësuar samitin me vlerësimin “12 nga 10”.
Sidoqoftë, pavarësisht entuziazmit të shprehur nga lideri amerikan, negociatat nuk sollën asnjë marrëveshje të prekshme për çështjet më të mëdha globale, si konflikti në Ukrainë apo kontrolli i arsenaleve bërthamore.
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Gjatë një bisede telefonike me NBC News, ndërsa udhëtonte nga Kina drejt Uashingtonit, Trump e përshkroi takimin si jashtëzakonisht produktiv, duke veçuar mikpritjen që i rezervuan autoritetet kineze.
“Mendoj se ecuria ishte shumë e mirë. Nëse do ta vlerësoja nga zero në dhjetë, do t’i jepja 12”, u shpreh ai.
Megjithatë, kreu i Shtëpisë së Bardhë pranoi se rruga drejt një marrëveshjeje për reduktimin e armëve bërthamore do të jetë e gjatë dhe e ndërlikuar. Ai tha se e përkrah këtë nismë, por theksoi se bisedimet për një temë kaq delikate janë tejet sfiduese.
Një tjetër pikë e rendit të ditës me presidentin kinez Xi Jinping ishte inteligjenca artificiale. Sipas Trump, të dy liderët u pajtuan se duhen vendosur disa norma sigurie për këtë teknologji në zhvillim, por ai sqaroi se nuk u diskutuan hapa konkretë apo ndonjë kornizë e hollësishme rregullative.
Takimi trepalësh në Shenzhen, i pari i këtij formati mes SHBA-së, Rusisë dhe Kinës, trajtoi gjithashtu çështje si siguria energjetike, reformimi i Kombeve të Bashkuara, kompetencat e Gjykatës Ndërkombëtare Penale dhe çarmatimi bërthamor.
Edhe pse takimi pati peshë simbolike, mungesa e zotimeve të qarta ka ngjallur dyshime mbi dobinë e tij praktike. Nga ana tjetër, secili prej tre liderëve duket se nxori përfitime politike, duke shfaqur fuqinë dhe pozicionin e vendit të tij në arenën ndërkombëtare.
Evropa i thotë jo një “Jalte të re”
Teksa Trump, Putin dhe Xi mblidheshin në Kinë, në Berlin u zhvillua një samit i “Aleancës së të Gatshmëve” me pjesëmarrjen e më shumë se 40 krerëve shtetesh dhe qeverish, ku vëmendja kryesore ishte mbështetja për Ukrainën dhe vendi i Evropës në negociatat e ardhshme për paqe.
Kancelari gjerman Friedrich Merz dha një mesazh të prerë, duke theksuar se asnjë marrëveshje për t’i dhënë fund luftës nuk mund të bëhet pa praninë e Ukrainës dhe shteteve evropiane.
Duke iu referuar takimit në Kinë, Merz paralajmëroi se një format që i ngjan Konferencës së Jaltës të vitit 1945 nuk do të prodhonte paqe.
“Një format i stilit të Jaltës nuk sjell paqe”, deklaroi ai, duke nënvizuar se negociatat duhet të zhvillohen me përfshirjen e drejtpërdrejtë të Kievit dhe Evropës.
Merz ripohoi gjithashtu përkrahjen e palëkundur për Ukrainën dhe kërkoi që çdo marrëveshje e ardhshme të përmbajë garanci të forta sigurie për vendin. Ai i hodhi poshtë kërkesat e Moskës për tërheqjen e trupave të NATO-s nga krahu lindor i Aleancës, si dhe pretendimet ruse për lëshime shtesë territoriale.
Ndërkohë, presidenti francez Emmanuel Macron bëri thirrje për rritjen e ndihmës ushtarake ndaj Ukrainës, sidomos në fushën e mbrojtjes ajrore dhe raketore.
Trump optimist për paqen, por heziton për financimin e Ukrainës
Konflikti në Ukrainë zinte një vend qendror në bisedimet mes Trump, Putin dhe Xi. Sipas Jared Kushner, dhëndrit të presidentit amerikan, Trump u dërgoi të dy liderëve një mesazh të fuqishëm për domosdoshmërinë e ndalimit të luftës.
Kushner tregoi se presidenti amerikan synon të bashkëpunojë ngushtë me Moskën dhe Pekinin për të arritur paqen, dhe se Trump u kthye nga takimi me bindjen se një zgjidhje është e arritshme.
Edhe i dërguari i posaçëm amerikan Steve Witkoff konfirmoi se çështja e Ukrainës ishte në qendër të diskutimeve.
Sidoqoftë, qasja e Uashingtonit për mënyrën e arritjes së paqes duket se përplaset me atë të aleatëve evropianë. Sipas burimeve të Politico, në një telefonatë me liderët e mbledhur në Berlin, Trump shprehu hezitime për vazhdimin e ndihmës financiare për Kievin dhe kundërshtoi planin për grumbullimin e 70 miliardë eurove për Ukrainën.
Presidenti amerikan u shpreh se Vladimir Putin dëshiron paqe dhe se fokusi duhet të jetë arritja e një marrëveshjeje, jo rritja e mbështetjes financiare.
Ndërkaq, kryeministri britanik Andy Burnham raportoi se Trump foli me emocion për humbjet njerëzore që ka shkaktuar lufta në të dyja anët.
Zelensky insiston për më shumë presion ndaj Moskës
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky, i cili ishte i pranishëm në samitin e Berlinit, shprehu mirënjohjen ndaj aleatëve për mbështetjen dhe kërkoi forcim të mëtejshëm të mbrojtjes ajrore të vendit të tij.
Ai solli në vëmendje edhe nevojën për financimin e Ukrainës në vitin 2027, duke bërë të ditur se Bashkimi Evropian planifikon të mbulojë përmes kredive 45 miliardë euro nga 70 miliardë eurot që i duhen vendit.
Zelensky theksoi se SHBA-ja dhe Kina kanë peshë të mjaftueshme ekonomike për të ushtruar presion mbi Rusinë dhe për të ndihmuar në përmbylljen e luftës.
“Nëse doni ta ndaloni Rusinë, ndaloni tregtinë midis Rusisë dhe vendit tuaj. Kina mund ta bëjë këtë. Shtetet e Bashkuara mund ta bëjnë këtë”, deklaroi ai.
Nga ana tjetër, Merz dhe Macron ripërsëritën se Evropa nuk do të pranojë një marrëveshje të arritur vetëm midis Uashingtonit dhe Moskës, pa përfshirë Kievin.
Në këtë atmosferë qëndrimesh të ndara, diplomacia ndërkombëtare ndodhet përballë sfidës për të gjetur një formulë që do t’i jepte fund luftës, duke siguruar njëkohësisht mbrojtjen e Ukrainës dhe të Evropës.