Gjermania me fabrikë të re municioni, përballë kërcënimeve

Rritja e prodhimit ushtarak ka qenë një politikë qendrore që kur Rusia sulmoi Ukrainën në vitin 2020.

Kancelari gjerman Olaf Scholz dhe ministri i Mbrojtjes Boris Pistorius mbërritën në një qytet të vogël në Saksoninë e Poshtme të hënën për ceremoninë e hapjes së një fabrike të re municionesh artilerie.

Fabrika po ndërtohet nga kompania e armatimit Rheinmetall në qytetin Unterlüss, midis Hannoverit dhe Hamburgut, ku kompania tashmë ka objekte prodhimi.

Ndërtimi i fabrikës së re të municioneve të artilerisë vjen në mes të një rritjeje të kërkesës, ndërsa shtetet kërkojnë të shtojnë furnizimet në Ukrainë dhe të mbajnë rezervat e tyre.

Qindra mijëra predha në vit

Rheinmetall, çmimi i aksioneve të së cilës u dyfishua pas sulmit rus ndaj Ukrainës, prodhon një sërë pajisjesh ushtarake që janë bërë thelbësore për mbrojtjen e Ukrainës, duke përfshirë topin Leopard 2 dhe një haubicer me rreze të gjatë, Panzerhaubitze 2000.

Por municionet e artilerisë janë bërë gjithnjë e më të kërkuara, pasi BE kohët e fundit pranoi se nuk do të ishte në gjendje të përmbushte premtimin e saj për të furnizuar Ukrainën me një milion predha artilerie deri në mars.

Drejtori i Përgjithshëm i Rheinmetall-it, Armin Papperger, i tha gazetës gjermane Tagesspiegel të hënën se pasi të përfundojnë objektet e reja, Gjermania do të ketë kapacitetin për të prodhuar 200.000 predha artilerie në vit.

“Ukraina do të marrë disa qindra mijëra predha vetëm nga ne këtë vit”, tha ai, si dhe “disa dhjetëra transportues të blinduar të personelit dhe tanke” si dhe sisteme të mbrojtjes ajrore.

Transmetuesi publik gjerman NDR raportoi se kompania kishte investuar 300 milionë euro në projekt dhe priste të krijonte 500 vende të reja pune.

Shumë njerëz, duke përfshirë fermerë me traktorë, u mblodhën gjithashtu jashtë objektit të hënën, megjithëse ishte e paqartë se a ishin atje për të protestuar kundër ndërtimit të një fabrike të re armësh apo ishin thjesht duke protestuar kundër Scholz dhe qeverisë së koalicionit të tij.

Protestuesit tentuan të bllokojnë rrugën, por demonstrata ishte paqësore.

“Zeitenwende” e Scholz-it në praktikë

Pjesëmarrja e Scholz-it në ceremoninë simbolike të hapjes mund të jetë një nga momentet kryesore të punës së tij, pasi shpalli “Zeitenwende” – ose ndryshimin epokal – ditë pasi trupat ruse hynë masivisht në Ukrainë në shkurt 2022.

Ky është një program unik riarmatimi me një buxhet prej 100 miliardë eurosh për të riarmatosur Bundeswehr-in dhe për të forcuar mbrojtjen kolektive të BE.

Ka pasur pak përparim esencial që nga ai njoftim, por Pappergeri tha se mendonte se ishte e drejtë që Scholz-i e konsideronte fillimin e punës në objektin e ri si “suksesin” e kancelarin.

Rheinmetall – i coli mori kontrata shtetërore gjermane me vlerë 10 miliardë euro vitin e kaluar dhe pret edhe më shumë këtë vit – tha gjithashtu se mund të marrë një pjesë të barrës nëse SHBA reduktojnë ose ndalojnë plotësisht mbështetjen e tyre për Ukrainën.

“Ne mund ta zgjerojmë prodhimin tonë, si në Ukrainë, ashtu edhe në Gjermani”, tha Papperger për Tagesspiegel, duke iu referuar një objekti të ri që po ndërtohet në Ukrainë për prodhimin e automjeteve të blinduara.