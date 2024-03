Gjermania jep miratimin për forcat ajrore të vendit të kryejnë fluturime për dërgimin e ndihmave në Gaza

Ministri i Mbrojtjes i Gjermanisë, Boris Pistorius, ka dhënë miratimin për forcat ajrore të vendit të kryejnë fluturime humanitare mbi Rripin e Gazës. Ekipi është i pajisur me aeroplanë transporti C-130J Hercules, bëri të ditur ministria, duke shtuar se operacioni i Gjermanisë mund të nisë në fund të kësaj jave.

“Njerëzve në Gaza u mungojnë gjërat më elementare. Ne duam të bëjmë pjesën tonë për të siguruar që ata të kenë akses në ushqim dhe ilaçe. E vërteta është se fluturimet ajrore nuk janë pa rrezik. Ekuipazhet përgjegjëse janë të trajnuar për procedurat përkatëse dhe me shumë përvojë,” tha ministri i Mbrojtjes Boris Pistorius.

Që kur Hamasi nisi një sulm ndërkufitar më 7 tetor Gaza është përballur me bombardime të pamëshirshme nga Izraeli . Kjo ofensivë ka rezultuar në rreth 1,160 të vdekur, shumica prej tyre civilë, sipas një raporti të AFP-së bazuar në shifrat zyrtare izraelite. Bombardimet hakmarrëse të Izraelit dhe ofensiva tokësore kanë vrarë 31,184 palestinezë, kryesisht gra dhe fëmijë, sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës, e drejtuar nga Hamasi.

Grupet e ndihmës thonë se vetëm një pjesë e furnizimeve të nevojshme për të përmbushur nevojat themelore humanitare janë lejuar në Gaza që nga tetori. Me ndihmën për të hyrë në Gaza me kamionë shumë më poshtë niveleve të paraluftës, dhe me banorët e Gazës gjithnjë e më të dëshpëruar, qeveritë e huaja janë kthyer në fluturime ajrore dhe tani po përpiqen të hapin një korridor ndihme detare nga Qipro.