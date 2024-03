Florida miraton ligjin që kufizon aksesin e fëmijëve në mediat sociale

Me ligjin e ri që u nënshkrua të hënën nga guvernatori Ron DeSantis, fëmijët nën 14 vjeç në Florida, SHBA nuk do të lejohen më të kenë llogari në platformat e mediave sociale, duke filluar nga 1 janari 2025.

Ligji gjithashtu kërkon që 14 dhe 15-vjeçarët të marrin pëlqimin e prindërve në mënyrë që të kenë llogari në mediat sociale.

“Mediat sociale dëmtojnë fëmijët në mënyra të ndryshme,” tha guvernatori republikan, duke vënë në dukje se legjislacioni i ri u jep prindërve një aftësi më të madhe për të mbrojtur fëmijët e tyre.

Po ashtu, projektligji kërkon që faqet e internetit pornografike ose seksuale të përdorin verifikimin e moshës për të parandaluar hyrjen e të miturve në faqet që janë të papërshtatshme për fëmijët.

Florida është shteti i fundit mes shumë shteteve përfshirë Arkansas, Kaliforni, Luiziana, Ohio dhe Utah që me ligjin e ri do të zbatojnë rregullore që kufizojnë aksesin e fëmijëve në platformat e mediave sociale.

Avokatët argumentojnë se ligji do të frenojë ndikimin negativ të përdorimit të tepërt të mediave sociale në shëndetin mendor të fëmijëve.

Kundërshtarët, megjithatë, besojnë se legjislacioni cenon Amendamentin e Parë që mbron të drejtën e fjalës së lirë, që do të thotë se ligji i ri pritet të përballet me kundërshtime ligjore të ngjashme me sfidat që po zhvillohen tashmë në shtetet e tjera.