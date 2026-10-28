Familja e Arlinda Zekajt proteston në Prishtinë, kërkohen drejtësi dhe dorëheqje të ministrave

Familja e Arlinda Zekajt proteston në Prishtinë, kërkohen drejtësi dhe dorëheqje të ministrave

Në Prishtinë ka nisur protesta e organizuar nga Kolektivi për Mendim dhe Veprim Feminist, pas vrasjes së Arlinda Zekajt. Protestuesit bëjnë thirrje për garantimin e jetës dhe sigurisë së grave në Kosovë.

Në tubim janë bashkuar edhe të afërmit e Zekajt, e cila u vra ditë më parë në Vitomiricë të Pejës.

Të lidhura

None found

Pjesëmarrëset, disa prej të cilave protestojnë me lot në sy dhe me pankarta, kundërshtojnë dhunën në familje dhe kërkojnë që institucionet të mbajnë përgjegjësi, si dhe të rritet mbrojtja për gratë që përballen me dhunë.

“Stop dhunës në familje”, thuhet në njërën prej pankartave. Protestueset kërkojnë gjithashtu dorëheqjen e ministres së Drejtësisë, Donika Gërvalla, dhe ministrit të Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla.

Kolektivi për Mendim dhe Veprim Feminist kishte ftuar për revoltë kombëtare, duke kërkuar veprime konkrete për mbrojtjen e grave dhe parandalimin e rasteve të tjera të dhunës që përfundojnë me pasoja fatale.


Shtuar 28.10.2026 16:20

Tags: , ,
122 milionë euro më shumë për pagat dhe pensionet në buxhetin e vitit 2026

122 milionë euro më shumë për pagat dhe pensionet në buxhetin e vitit 2026
Pas vrasjes së Arlindës, kishte menduar t’i jepte fund jetës” – çfarë u tha në gjykatë për Albert Sylajn

Pas vrasjes së Arlindës, kishte menduar t’i jepte fund jetës” – çfarë u tha në gjykatë për Albert Sylajn
Gashi-Hamdiu: Bordi vendosi për kallëzim penal ndaj ish-drejtuesit të KOSTT-it pas incidentit me përmbajtje seksuale

Gashi-Hamdiu: Bordi vendosi për kallëzim penal ndaj ish-drejtuesit të KOSTT-it pas incidentit me përmbajtje seksuale
Rashiq: Fitorja e listës studentore mund të hapë rrugë për ndryshime në raportet me Kosovën

Rashiq: Fitorja e listës studentore mund të hapë rrugë për ndryshime në raportet me Kosovën
Arben Gashi synon postin e kryetarit të LDK-së

Arben Gashi synon postin e kryetarit të LDK-së
Gashi: Në çështjen e Arlinda Zekajt, prokurori ende nuk e ka intervistuar dëshmitarin e parë

Gashi: Në çështjen e Arlinda Zekajt, prokurori ende nuk e ka intervistuar dëshmitarin e parë
Gjykata Themelore në Pejë sqaron vendimin për urdhrin mbrojtës ndaj Arlinda Zekajt

Gjykata Themelore në Pejë sqaron vendimin për urdhrin mbrojtës ndaj Arlinda Zekajt
Protestë sërish të enjten: kërkohet drejtësi për gratë e vrara

Protestë sërish të enjten: kërkohet drejtësi për gratë e vrara