Flavio Bolsonaro mbërrin në Miami me familjen, pasi kaloi nga Argjentina dhe Ekuadori dhe mori vizë amerikane

Senatori brazilian Flavio Bolsonaro ka arritur në Miami të Floridës me bashkëshorten dhe dy vajzat e tij. Udhëtimi vjen pas humbjes në zgjedhjet presidenciale në Brazil dhe vendosjes së një ndalimi udhëtimi.
Gjatë rrugës, ai përdori një avion privat në pronësi të një biznesmeni argjentinas dhe kaloi përmes Argjentinës e Ekuadorit, duke shmangur hapësirën ajrore të Brazilit, raportojnë mediat.
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Avioni i tipit Gulfstream IV u nis nga Guayaquil dhe u ul në aeroportin Miami-Opa Locka, ku kryesisht operojnë mjete ajrore private. Bolsonaro dhe familjarët e tij qëndruan për pak kohë në aeroport, përpara se të largoheshin me automjete nën shoqërimin e policisë. Ata përdorën çadra të zeza për t’iu shmangur kamerave.
Një zyrtar i lartë i Departamentit amerikan të Shtetit kishte njoftuar se Bolsonaro dhe familja e tij do të pajiseshin me viza. Edhe presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha se do të miratonte hyrjen e tyre, duke e përshkruar situatën zgjedhore në Brazil si të pazakontë dhe duke kritikuar procesin.
Zhdukja e tij nga vëmendja publike pas zgjedhjeve, për më shumë se 24 orë, nxiti paqartësi dhe spekulime për largimin. Më vonë, autoritetet argjentinase të imigracionit konfirmuan se Bolsonaro kishte hyrë në Argjentinë në rrugë tokësore të martën në mbrëmje.
Sipas mediave argjentinase, ai u largua nga aeroporti i Puerto Iguazu me avionin privat që lidhet me biznesmenin Sergio Daniel Mastropietro. Raportimet bëjnë të ditur se Mastropietro është nën hetim në Argjentinë për çështje të ndryshme. Mjeti fluturoi fillimisht drejt Guayaquil-it, në Ekuador, e më pas vijoi për në Miami.
Policia Federale e Brazilit është kritikuar për faktin se Bolsonaro arriti të largohej nga vendi, pavarësisht ndalimit të udhëtimit.
Presidenti brazilian Lula da Silva e quajti largimin e tij të turpshëm. Në një aktivitet të mbajtur në Brasilia, Lula kritikoi familjen Bolsonaro për qëndrimin ndaj Shteteve të Bashkuara.
Pas mbërritjes në Miami, Flavio Bolsonaro nuk pranoi të komentonte për mediat. Sipas raportimeve, ai pritet të mbajë një konferencë për shtyp në ditët në vijim.
Ende nuk dihet nëse Bolsonaro dhe familja e tij do të qëndrojnë gjatë në SHBA apo nëse vizita do të jetë e përkohshme.