Mbreti Abdullah II i Jordanisë i përcjell urime presidentes Shiroka Pula dhe konfirmon vullnetin për forcimin e bashkëpunimit me Kosovën

Mbreti Abdullah II i Jordanisë i përcjell urime presidentes Shiroka Pula dhe konfirmon vullnetin për forcimin e bashkëpunimit me Kosovën

Presidentja e Republikës së Kosovës, Justina Shiroka Pula, ka marrë një mesazh urimi nga Mbreti Abdullah II i Mbretërisë Hashemite të Jordanisë pas fillimit të detyrës së saj.

Udhëheqësi jordanez, në emër të popullit dhe Qeverisë së Jordanisë, i ka dërguar presidentes urime të përzemërta, duke i dëshiruar sukses në përgjegjësinë e re.

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“Në emër të popullit dhe Qeverisë së Jordanisë, Mbreti Abdullah II i ka përcjellë Presidentes Shiroka Pula urimet e përzemërta dhe dëshirat më të mira për sukses në detyrën e re”, thuhet në letrën e Mbretit Abdullah II.

Abdullah II ka deklaruar se Jordania është e gatshme të vijojë bashkëpunimin me Republikën e Kosovës, me qëllim forcimin e marrëdhënieve të miqësisë dhe bashkëpunimit mes dy vendeve.

Mesazhi nënvizon edhe rëndësinë e ruajtjes së bashkëpunimit në të mirë të dy popujve, si dhe në funksion të paqes e prosperitetit në nivel global.

Letra e Mbretit Abdullah II është pjesë e komunikimeve të Kosovës me partnerët e saj ndërkombëtarë pas marrjes së detyrës nga presidentja Shiroka Pula. Gatishmëria për vijimin e bashkëpunimit dëshmon synimin për të ruajtur dhe zhvilluar më tej raportet miqësore mes Kosovës dhe Jordanisë.


Shtuar 28.10.2026 16:42

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