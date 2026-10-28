ISHP: 72 raste me Ethet e Nilit Perëndimor në Maqedoni, 12 të vdekur

Deri më 27 tetor, në Maqedoni janë evidentuar 72 raste me Ethet e Nilit Perëndimor, bëri të ditur Instituti për Shëndet Publik. Konfirmimi laboratorik është marrë për 67 prej tyre, ndërsa pesë të tjera janë klasifikuar si raste të mundshme.
Nga të prekurit, 53 janë meshkuj, përkatësisht 73.6%, dhe 19 femra, ose 26.4%. Grupmosha mbi 60 vjeç përbën pjesën më të madhe të rasteve: 59 persona, që korrespondojnë me 81.9%. Shtatë pacientë janë 50–59 vjeç, dy janë 40–49 vjeç, një është 30–39 vjeç dhe tre janë 20–29 vjeç. Mosha mesatare e tyre është 66.5 vjeç.
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Muaji gusht shënoi numrin më të lartë të fillimeve të simptomave, me 39 raste ose 54.2%. Në korrik u raportuan 17 raste, në shtator 12, në qershor dy, ndërsa maji dhe tetori patën nga një rast secili.
Në spital u trajtuan të gjithë 70 pacientët që paraqitën formën neuroinvazive të sëmundjes. Prej tyre, 57 persona, ose 81.4%, dolën nga spitali; një pacient vazhdonte trajtimin, kurse 12 humbën jetën. Për pacientët që u larguan nga spitali dhe ata që vdiqën, qëndrimi mesatar në trajtim zgjati 15 ditë./Telegrafi/