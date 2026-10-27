Finlanda dhe Norvegjia diskutojnë me Putinin hapat drejt paqes në Ukrainë

Finlanda dhe Norvegjia diskutojnë me Putinin hapat drejt paqes në Ukrainë

Presidenti finlandez Alexander Stubb dhe kryeministri norvegjez Jonas Gahr Støre zhvilluan një telefonatë me presidentin rus Vladimir Putin, ku biseduan për situatën e fundit në luftën e Ukrainës dhe rrugët e mundshme për t’i dhënë fund konfliktit.

Sipas zyrës së presidentit të Finlandës, telefonata vijoi takimin e javës së kaluar në Oslo, ku Stubb dhe Støre pritën bisedimet mes përfaqësuesve të SHBA-së dhe Ukrainës. Të dy udhëheqësit po përpiqen të çojnë përpara diplomacinë për përfundimin e luftës së nisur nga Rusia kundër Ukrainës, raportoi Guardian.

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Në deklaratën zyrtare thuhet se telefonata synonte t’i përcillte Putinit mesazhe të drejtpërdrejta për negociatat e ardhshme, në përpjekje për të ndihmuar që lufta të marrë fund.

Diskutimi u zhvillua gjithashtu në prag të takimeve të planifikuara në Abu Dhabi. Në fillim të nëntorit pritet të mbahen atje negociata trepalëshe mes Rusisë, Ukrainës dhe Shteteve të Bashkuara.

Stubb e përshkroi bisedën si “të drejtpërdrejtë dhe përmbajtësore” dhe tha se për t’i dhënë fund luftës nevojitet dialog i drejtpërdrejtë me Moskën.

Støre, nga ana e tij, kërkoi uljen e tensioneve dhe vuri në dukje dëmin e madh njerëzor e material të konfliktit. “Lufta ka kosto të jashtëzakonshme njerëzore dhe materiale. Vuajtjet dhe shkatërrimet do të ndikojnë te brezat e ardhshëm. Gjatë telefonatës, theksuam rëndësinë e uljes së përshkallëzimit”, u shpreh ai.

Finlanda dhe Norvegjia kanë kufi me Rusinë dhe janë në mbështetje të Ukrainës. Për të dyja, ruajtja e stabilitetit dhe sigurisë në rajonin e Detit Baltik dhe në veriun e largët të Europës është interes i përbashkët.

Njoftimi zyrtar sqaron se Stubb dhe Støre folën si drejtues të vendeve të tyre, jo në emër të Europës në tërësi.


Shtuar 27.10.2026 12:06

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