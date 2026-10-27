Peci paralajmëron kallëzim penal ndaj zyrtarëve të LDK-së: “Dy vite linçim e shpifje

Kryetari i Mitrovicës, Faton Peci, ka reaguar për zhvillimet në Prokurorinë Speciale rreth çështjes së granteve, duke theksuar se ato janë ndarë vetëm në bazë të meritokracisë.
Peci tha se, pas dy vitesh sulmesh, linçimi dhe shpifjesh, siç i cilësoi ai, Prokuroria ka dhënë përgjigjen që priste.
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Ai njoftoi se do të paraqesë kallëzim penal për deklarim të rremë kundër zyrtarëve të LDK-së që, sipas tij, e iniciuan kallëzimin, si dhe ndaj të tjerëve që e akuzuan.
Në një postim në Facebook, Peci shkroi se Prokuroria Speciale foli, pasi grantet u ndanë vetëm sipas meritës.
Ai përshkroi si dy vjet të vështira periudhën që, sipas tij, u shoqërua me linçim, baltosje dhe shpifje kundër tij dhe asaj që përfaqëson, duke thënë se përgjigjja e Prokurorisë ishte e pritshme.
Peci pretendoi se Prokuroria u shpreh qartë, pasi nuk kishte arsye apo prova për një përfundim tjetër dhe për të mos u dhënë fund insinuatave e sulmeve të organizuara ndaj punës së tij, të cilën e cilësoi të ndershme.
Ai tha se do të ndërmarrë veprime ligjore për deklarim të rremë ndaj zyrtarëve të LDK-së që e ngritën kallëzimin penal, si dhe ndaj të gjithë atyre që, sipas tij, sulmuan pa marrë përgjegjësi.
Peci falënderoi qytetarët nga Kosova dhe diaspora për besimin, pavarësisht asaj që e quajti luftë speciale kundër tij.
Ai shtoi se asgjë nuk mund ta njollosë punën e tij të ndershme si ministër, të cilën tha se e ka bërë në shërbim të qytetarëve dhe Kosovës.