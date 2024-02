Fermerët grekë përshkallëzojnë protestën, vendosin të bllokojnë rrugët dhe doganat e vendit! 7 kërkesat ndaj qeverisë Mitsotakis

Pasi nuk kanë rënë dakord dhe nuk kanë mbetur të kënaqur me deklaratat e qeverisë Mitsotakis, përfaqësuesit e fermerëve grekë pas një takimi në Nikaia të Larisës kanë vendosur të përshkallëzojnë protestën e tyre duke bllokuar rrugët dhe doganat e vendit.

Ata parashtrojnë shtatë kërkesa, të cilat janë të përbashkëta për të gjithë dhe e konsiderojnë si vendimtare plotësimin e tyre. Konkretisht kërkojnë:

-Naftë pa taksa

-7 cent për kilovat orë, çmimin e energjisë elektrike

-Subvencionim për furnizimet dhe ushqimin për kafshët

-Të mos zbatohet Politika Agrare e Përbashkët dhe të negociohet ajo sërish

-Kompensim 100% dhe zëvendësimi i të ardhurave të humbura nga produktet bujqësore

-Të mos paraqiten si produktr greke ato që vijnë nga eksporti pa kontroll.

Kërkesat individuale të fermerëve nga Thessalia në lidhje me kompensimin e dëmeve nga stuhia Daniel do të renditen në një shtojcë të kërkesave të tyre kryesore.

Fermerët, pas një takimi dy orë e gjysmë, vendosën të përshkallëzojnë mobilizimin e tyre në tre mënyra kryesore:

– Të mbyllin në të njëjtën kohë me traktorë nga nesër të gjitha nyjet kryesore në rrugët kombëtare, dytësore dhe pikat doganore.

– Çdo bllok i fermerëve me traktorë të protestojë edhe në qytete.

– Javën e ardhshme të zbresin për protestë dhe miting në Athinë me traktorë.

Menjëherë pas vendimeve të fundit ata kanë bllokuar rrugën nacionale në Nikaia të Larisës.