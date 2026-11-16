Jensen Huang është larguar nga drejtimi i gjigantit amerikan të teknologjisë Nvidia pas raportimeve për disa lidhje jashtëmartesore. Mes tyre përmenden një marrëdhënie me një vartëse dhe një tjetër me një grua për të cilën zyrtarët amerikanë dyshonin se mund të kishte lidhje me inteligjencën kineze. Dorëheqja ka nxjerrë në pah probleme serioze për kompaninë e dytë më të vlefshme në Shtetet e Bashkuara.
Në një analizë të publikuar më 16 nëntor, CNN shkruan se çështja shkon përtej marrëdhënieve personale dhe dyshimeve për spiunazh. Ajo prek eksportin e çipave amerikanë në Kinë, sigurinë kombëtare të SHBA-së dhe investimet miliardëshe në inteligjencën artificiale.
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Një rol qendror në këtë histori ka Megaspeed, kompani me seli në Singapor dhe kliente e Nvidia-s, ku Alice Huang ka mbajtur një post drejtues. CNN raporton se autoritetet amerikane kanë identifikuar një marrëdhënie intime mes saj dhe Jensen Huang. Ata dyshojnë gjithashtu se Alice Huang mund të ketë qenë burim i inteligjencës kineze, por ky dyshim nuk është provuar.
Megaspeed është nën hetim për dyshimet se ka dërguar gjysmëpërçues amerikanë te subjekte në Kinë, duke shkelur kufizimet e eksportit të Uashingtonit. Analistë të cituar nga CNN vlerësojnë se blerjet e çipave Nvidia nga kompania kapin vlerën e mbi 4 miliardë dollarëve. Megaspeed mohon të ketë kryer shkelje dhe thotë se vepron në përputhje me ligjin.
Sipas CNN, zyrtarë të administratës Trump po e shqyrtonin prej muajsh veprimtarinë e Megaspeed. Disa punonjës të Departamentit të Thesarit kishin kërkuar që ajo të futej në listën e zezë të Departamentit të Tregtisë, nga shqetësimi se çipat e avancuar amerikanë mund të përfundonin në Kinë.
Departamenti i Tregtisë nuk e ndërmori këtë hap, ndonëse sekretari Howard Lutnick ishte vënë prej muajsh në dijeni të marrëdhënies mes Jensen Huang dhe Alice Huang. Kjo ka sjellë mosmarrëveshje brenda administratës amerikane: sipas CNN, sekretari i Thesarit, Scott Bessent, e ka akuzuar publikisht Departamentin e Tregtisë për vonesën në klasifikimin e Megaspeed si kërcënim për sigurinë kombëtare.
Përplasjet kanë hapur diskutime edhe për një shkarkim të mundshëm të Lutnick. Megjithatë, presidenti Donald Trump vazhdon ta mbështesë. Shtëpia e Bardhë ka deklaruar se presidenti ka besim të plotë te sekretari i Tregtisë dhe te aftësia e tij për të kryer detyrën. Të premten, Lutnick pranoi vullnetarisht të dëshmojë para Komisionit Bankar të Senatit.
Vëmendja është kthyer gjithashtu te synimi i Nvidia-s për të shitur çipa në Kinë. Jensen Huang ka mbështetur prej kohësh zgjerimin në tregun kinez, për të cilin deklaroi në vitin 2025 se mund të arrinte vlerën e 50 miliardë dollarëve.
Administrata Biden kufizoi eksportet e çipave të avancuar për të penguar përdorimin e tyre nga Pekini në zhvillimin e kapaciteteve ushtarake dhe të sistemeve të inteligjencës artificiale. Nvidia krijoi më pas një çip më pak të fuqishëm, në përputhje me rregullat amerikane të eksportit, por administrata Trump vendosi kufizime të tjera për shitjen e tij. Nvidia tha në atë kohë se masat do t’i kushtonin 5.5 miliardë dollarë.
Megjithatë, Reuters raportoi se në fillim të këtij viti qeveria amerikane u dha autorizim 10 kompanive kineze të blinin çipin e fuqishëm H200.
Megaspeed nuk është e vetmja kompani që po hetohet për eksportin e teknologjisë amerikane në Kinë, vëren CNN. Në mars, themeluesi i Super Micro Computer, kompani me seli në Kaliforni, u akuzua se kishte kontrabanduar drejt Kinës serverë të pajisur me çipa Nvidia, me vlerë 2.5 miliardë dollarë, në kundërshtim me ligjet amerikane të eksportit.
Super Micro Computer nuk përmendej në aktakuzë dhe deklaroi se po bashkëpunonte plotësisht me hetimin ndaj tre personave të akuzuar. Sipas CNN, rasti tregon se çipat Nvidia kanë vijuar të mbërrijnë në Kinë pavarësisht kontrolleve të rrepta të eksportit.
Largimi i Jensen Huang ka ngritur pikëpyetje edhe për investimet e mëdha të Nvidia-s në inteligjencën artificiale. Gjatë verës, kompania bashkoi forcat me institucione financiare, mes tyre Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs dhe KKR, për të siguruar mbi 500 miliardë dollarë financim për ndërtimin e infrastrukturës së inteligjencës artificiale.
Veç kësaj, Nvidia mori gjatë këtij viti një angazhim financiar prej 105 miliardë dollarësh për një projekt të madh qendre të dhënash të OpenAI. CNN shkruan se, pas largimit të Huang, po shqyrtohet sërish strategjia e kompanisë për të financuar biznese që më pas blejnë produktet e saj. Huang kishte pasur rol kyç në arritjen e këtyre marrëveshjeve.
Një tjetër çështje është nëse ish-drejtuesi ka gënjyer bordin dhe investitorët e Nvidia-s. Në një padi të paraqitur të hënën, një aksionar pretendon se Huang ka dhënë informacione mashtruese kur është pyetur për marrëdhënien e tij me Alice Huang.
Përgjigje po kërkon edhe Kongresi amerikan. Kryetari i Komisionit Bankar të Senatit ka thënë se ligjvënësit janë të gatshëm ta thërrasin me detyrim Jensen Huang për të dëshmuar nëse ai nuk paraqitet vullnetarisht.
Sipas CNN, skandali që solli dorëheqjen e një prej drejtuesve më të fuqishëm të industrisë së teknologjisë ka nxjerrë në pah probleme me kontrollin e eksporteve amerikane, marrëdhëniet me Kinën dhe financimin e zhvillimit të inteligjencës artificiale.