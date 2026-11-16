Janë përcaktuar shtatë nga tetë pjesëmarrëset në çerekfinalet e Ligës së Kombeve për edicionin 2026/27. Gjermania dhe Holanda siguruan kualifikimin pas ndeshjeve të së hënës, duke iu bashkuar Francës, Belgjikës, Anglisë, Spanjës dhe Portugalisë.
Vendi i mbetur do të vendoset të martën mbrëma në përballjen mes Danimarkës dhe Norvegjisë për Grupin A4. Ndeshja nis në orën 20:45: danezëve u mjafton barazimi, ndërsa norvegjezëve u duhet fitorja.
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Portugalia e ka siguruar tashmë avancimin dhe kryeson Grupin A4 me 12 pikë. Danimarka është e dyta me nëntë pikë, Norvegjia ka gjashtë dhe Uellsi mbyll renditjen me tri pikë.
Nëse fiton ndaj Norvegjisë, Danimarka jo vetëm kualifikohet, por mund ta mbyllë grupin në vendin e parë në rast se Portugalia humbet përballë Uellsit. Një fitore e Norvegjisë, nga ana tjetër, do t’i çonte të dyja skuadrat në nëntë pikë, por norvegjezët do të renditeshin më lart falë bilancit më të mirë në ndeshjet direkte. Uellsi nuk ka më mundësi të arrijë çerekfinalet.
Në Grupin A2, Gjermania mundi Holandën 5-0 në përballjen direkte dhe të dyja siguruan dy vendet e para. Gjermania, Holanda dhe Greqia e mbyllën fazën e grupeve me nga 11 pikë; gjermanët dolën të parët falë rezultateve më të mira në ndeshjet direkte, Holanda u rendit e dyta dhe Greqia mbeti jashtë çerekfinaleve.
Spanja, kampionia në fuqi, përfundoi e dyta në Grupin A3 pas humbjes 3-2 ndaj Anglisë. Në çerekfinale ajo do të ndeshet me një fituese grupi: Francën, Gjermaninë, Portugalinë ose Danimarkën, në varësi të përfundimit të Grupit A4.
Çerekfinalet do të luhen me sistem vajtje-ardhje në mars 2027. Katër skuadrat që fitojnë këto përballje do të marrin pjesë në turneun final të Ligës së Kombeve. Shorti do të hidhet të premten, më 20 nëntor, në Nyon të Zvicrës, duke nisur në orën 12:00.
Franca, Gjermania dhe Anglia janë konfirmuar si fituese grupesh, ndërsa Belgjika, Holanda dhe Spanja janë kualifikuar nga vendi i dytë. Portugalia e ka siguruar çerekfinalen, por pret të mësojë pozicionin përfundimtar. Bileta e tetë do t’i takojë Danimarkës ose Norvegjisë.