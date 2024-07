Dënohet me mbi 7 vjet burg mësuesja e shkollës fillore që bënte seks me fëmijët

Sipas prokurorisë, ajo dyshohet se ka joshur të miturit, në rrjetet sociale dhe në chat, me të cilët do të kryente marrëdhënie seksuale në një B&B në qendër të Barit, duke lejuar që të filmohej.

Sipas La Gazzetta del Mezzogiorno, një mësuese e shkollës fillore 47-vjeçare është dënuar nga Gjykata e Barit me 7 vjet e 3 muaj burg dhe me 75 mijë euro gjobë.

Prokurori kishte kërkuar 4 vite burg. Gruaja, e cila dyshohet se e quante veten teze Martina, përfundoi në arrest shtëpiak në dhjetor 2021 kur jepte mësim në një shkollë në veri të Italisë dhe u pezullua nga pozicioni i saj. Ajo është përgjegjëse për dy episode të prodhimit të pornografisë për fëmijë dhe një aferë të dyshuar korrupsioni të një të mituri.

Hetimet filluan pas raportimeve nga disa prindër që kishin vënë re sjellje të çuditshme nga ana e fëmijëve të tyre, shpesh të kapur në transmetime anormale në mediat sociale.

Në atë moment nisën kontrollet dhe hetimet e para, edhe nga pikëpamja teknike, për të rindërtuar konturet e historisë nëpërmjet analizës së videove dhe deklaratave të disa prindërve në një gazetë online.

Gjykata ka urdhëruar ndalimin e ushtrimit të funksioneve publike dhe të çdo pozicioni në shkolla të çdo rendi dhe niveli apo shërbimi në institucione dhe struktura publike dhe private të frekuentuara nga të mitur, përveç masës së sigurisë të ndalimit të afrimit në vendet e frekuentuara nga të mitur dhe të kryejë punë që përfshin kontakte të zakonshme me të mitur për një periudhë prej një viti pas vuajtjes së dënimit.

Sipas organit të akuzës, gruaja është filmuar teksa kryente marrëdhënie seksuale me një djalë nën 18 vjeç, por gjatë një video-chati me përdorues të ndryshëm ajo kryente akte seksuale edhe me një fëmijë nën 14 vjeç. Gjatë gjykimit, megjithatë, akuza e korrupsionit të një të mituri, në lidhje me një video të dyshuar erotike me një adoleshente, u hoq: sipas gjyqtarit, fakti nuk ekziston.