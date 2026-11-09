Debati për kabllin elektrik Greqi-Qipro, Athina: Leje nuk i kemi kërkuar asnjë shteti tjetër

Athina ka kundërshtuar pretendimet se për projektin e ndërlidhjes elektrike mes Greqisë dhe Qipros është kërkuar ose marrë leje nga Turqia.
Në një intervistë për televizionin publik ERT, zëdhënësi i qeverisë greke, Pavlos Marinakis, tha se procedurat janë kryer nga autoritetet greke dhe qipriote, në përputhje me rregullat dhe të drejtën ndërkombëtare.
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Marinakis u ndal edhe te nota diplomatike e Francës. Sipas tij, një komunikim i tillë nuk është autorizim, nuk prodhon pasoja juridike dhe nuk mund të merret si njohje e të drejtave sovrane të një shteti tjetër, raporton Protothema.
Ai e përshkroi notën diplomatike si formën më të butë të shkëmbimit të mesazheve ndërmjet shteteve, duke theksuar se ajo nuk ka efekt juridik dhe nuk përbën leje.
Zëdhënësi konfirmoi se pala greke kishte dijeni për komunikimin francez. Ai shpjegoi se Franca ka interes të drejtpërdrejtë në projekt për shkak të përfshirjes së dy kompanive franceze. Edhe vende të tjera të rajonit, sipas tij, janë informuar për zhvillimet, por prej tyre nuk është kërkuar miratim.
Marinakis theksoi se leje ose autorizim për projektin nuk është kërkuar dhe as do të kërkohej nga ndonjë shtet tjetër përveç Greqisë dhe Qipros.
Duke folur për rëndësinë e ndërlidhjes, ai e cilësoi atë një infrastrukturë me interes evropian, të synuar për t’i dhënë fund izolimit energjetik të Qipros. Ai kujtoi se ishulli është aktualisht i vetmi shtet anëtar i Bashkimit Evropian pa lidhje elektrike me vendet e tjera të unionit.
Sipas zëdhënësit, projekti do të ecë përpara sipas planit, ndërsa ministria e Jashtme dhe institucionet përkatëse po i ndjekin nga afër zhvillimet. Ai tha se Greqia nuk do të tërhiqet nga qëndrimet e saj për sovranitetin, por do të punojë njëkohësisht për ruajtjen e paqes dhe stabilitetit rajonal.
Marinakis nënvizoi se Greqia duhet ta realizojë projektin pa bërë asnjë tërheqje dhe në një mënyrë që ruan paqen në rajon. Ai hodhi sërish poshtë interpretimin se nota franceze përbën autorizim nga Turqia dhe siguroi se ndërlidhja Greqi-Qipro do të vijojë pa vënë në diskutim të drejtat sovrane të dy vendeve.