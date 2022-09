Çudit ish-aktorja: Shumë e lumtur që më vdiq mamaja

Ish-ylli i Nickelodeon, Janet McCurdy, ka treguar arsyen se pse i ka vendosur librit të saj titullin “Më vjen mirë që nëna ime vdiq”.

Në një intervistë të rrallë herë më parë shkrimtarja 30-vjeçare ka folur për abuzimin psikologjik që nëna biologjike i ka bërë kur ishte adoleshente.

Ajo tha se marrëdhënia e saj me njeriun që e solli në jetë ishte toksike. 30-vjeçarja lexoi live në emision një email që e ëma i kishte dërguar kur ajo ishte ende adoleshente.

“Më ke zhgënjyer. Ti ke qenë engjëlli im i vogël, ke qenë e përsosur, por tani nuk je tjetër gjë veçse një grua e përdalë, një k***ë. Po e konsumon veten me një gomar të neveritshëm. I pashë fotot në faqen e internetit të TMZ. Je një gënjeshtare, dyfytyrëshe dhe e ligë”, i shkruante gruaja të bijës.

Citimi i mësipërm i referohet fotove të publikuara nga një site online skandalesh, që tregonte ish-aktoren në momente intime me një burrë.

Jennette McCurdy reads email from abusive mother on Red Table Talk, where she asks her to send money for a new refrigerator at the end. pic.twitter.com/1zn0M7AILE

