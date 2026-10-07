Nga derbet e Tiranës te përballja e Edlir Tetovës kundër Egnatias, publikohet kalendari i javëve 6 deri në 11

Nga derbet e Tiranës te përballja e Edlir Tetovës kundër Egnatias, publikohet kalendari i javëve 6 deri në 11

Komisioni i Ligave dhe Garave i Federatës Shqiptare të Futbollit ka miratuar programin e ndeshjeve të kampionatit “Abissnet Superiore” për periudhën nga java e 6-të deri në javën e 11-të të sezonit 2026–2027.

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Takimet e këtij kalendari do të zhvillohen deri në mbylljen e javës së 11-të. Më pas, kampionati do të ndërpritet për shkak të angazhimeve të ekipeve kombëtare.

Programi i plotë i ndeshjeve është si më poshtë:

Abissnet Superiore, java e 6-të

AF Elbasani – FK Vora, 10.10.2026, 18:30

Teuta – Skënderbeu, 10.10.2026, 18:30

KF Laçi – Egnatia, 11.10.2026, 13:30

Vllaznia – Dinamo City, 11.10.2026, 18:30

Partizani – Tirana, 11.10.2026, 18:30

Abissnet Superiore, java e 7-të

Dinamo City – Teuta, 16.10.2026, 18:30

Tirana – KF Laçi, 17.10.2026, 13:30

Skënderbeu – AF Elbasani, 17.10.2026, 16:00

FK Vora – Partizani, 18.10.2026, 13:30

Egnatia – Vllaznia, 18.10.2026, 18:30

Abissnet Superiore, java e 8-të

Partizani – Skënderbeu, 24.10.2026, për t’u përcaktuar

KF Laçi – FK Vora, 24.10.2026, 13:30

Vllaznia – Tirana, 24.10.2026, 18:30

Teuta – AF Elbasani, 24.10.2026, 18:30

Dinamo City – Egnatia, 25.10.2026, 18:30

Abissnet Superiore, java e 9-të

FK Vora – Vllaznia, 28.10.2026, 13:30

Skënderbeu – KF Laçi, 28.10.2026, 18:30

AF Elbasani – Partizani, 28.10.2026, 18:30

Egnatia – Teuta, 29.10.2026, 18:30

Tirana – Dinamo City, 29.10.2026, për t’u përcaktuar

Abissnet Superiore, java e 10-të

Tirana – Egnatia, 01.11.2026, 13:30

Skënderbeu – Vllaznia, 01.11.2026, 18:30

AF Elbasani – KF Laçi, 01.11.2026, 18:30

FK Vora – Dinamo City, 02.11.2026, 13:30

Teuta – Partizani, 02.11.2026, 18:30

Abissnet Superiore, java e 11-të

KF Laçi – Partizani, 07.11.2026, 13:30

Vllaznia – AF Elbasani, 07.11.2026, 18:30

Tirana – Teuta, 07.11.2026, për t’u përcaktuar

Egnatia – FK Vora, 08.11.2026, 18:30

Dinamo City – Skënderbeu, 08.11.2026, 16:00


Shtuar 7.10.2026 12:10

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