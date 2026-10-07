Nga derbet e Tiranës te përballja e Edlir Tetovës kundër Egnatias, publikohet kalendari i javëve 6 deri në 11

Komisioni i Ligave dhe Garave i Federatës Shqiptare të Futbollit ka miratuar programin e ndeshjeve të kampionatit “Abissnet Superiore” për periudhën nga java e 6-të deri në javën e 11-të të sezonit 2026–2027.
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Takimet e këtij kalendari do të zhvillohen deri në mbylljen e javës së 11-të. Më pas, kampionati do të ndërpritet për shkak të angazhimeve të ekipeve kombëtare.
Programi i plotë i ndeshjeve është si më poshtë:
Abissnet Superiore, java e 6-të
AF Elbasani – FK Vora, 10.10.2026, 18:30
Teuta – Skënderbeu, 10.10.2026, 18:30
KF Laçi – Egnatia, 11.10.2026, 13:30
Vllaznia – Dinamo City, 11.10.2026, 18:30
Partizani – Tirana, 11.10.2026, 18:30
Abissnet Superiore, java e 7-të
Dinamo City – Teuta, 16.10.2026, 18:30
Tirana – KF Laçi, 17.10.2026, 13:30
Skënderbeu – AF Elbasani, 17.10.2026, 16:00
FK Vora – Partizani, 18.10.2026, 13:30
Egnatia – Vllaznia, 18.10.2026, 18:30
Abissnet Superiore, java e 8-të
Partizani – Skënderbeu, 24.10.2026, për t’u përcaktuar
KF Laçi – FK Vora, 24.10.2026, 13:30
Vllaznia – Tirana, 24.10.2026, 18:30
Teuta – AF Elbasani, 24.10.2026, 18:30
Dinamo City – Egnatia, 25.10.2026, 18:30
Abissnet Superiore, java e 9-të
FK Vora – Vllaznia, 28.10.2026, 13:30
Skënderbeu – KF Laçi, 28.10.2026, 18:30
AF Elbasani – Partizani, 28.10.2026, 18:30
Egnatia – Teuta, 29.10.2026, 18:30
Tirana – Dinamo City, 29.10.2026, për t’u përcaktuar
Abissnet Superiore, java e 10-të
Tirana – Egnatia, 01.11.2026, 13:30
Skënderbeu – Vllaznia, 01.11.2026, 18:30
AF Elbasani – KF Laçi, 01.11.2026, 18:30
FK Vora – Dinamo City, 02.11.2026, 13:30
Teuta – Partizani, 02.11.2026, 18:30
Abissnet Superiore, java e 11-të
KF Laçi – Partizani, 07.11.2026, 13:30
Vllaznia – AF Elbasani, 07.11.2026, 18:30
Tirana – Teuta, 07.11.2026, për t’u përcaktuar
Egnatia – FK Vora, 08.11.2026, 18:30
Dinamo City – Skënderbeu, 08.11.2026, 16:00