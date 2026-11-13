Olise shënon ndaj Italisë dhe arrin serinë më të gjatë personale me Francën

Michael Olise ka shënuar për Francën në ndeshjen kundër Italisë në Ligën e Kombeve, duke vijuar formën e mirë me kombëtaren. Në momentin e raportimit, francezët po humbnin 3-1.
Sipas Tribuna.com, goli ndaj Italisë shënon ndeshjen e gjashtë radhazi në të cilën anësori i Bayern Munichut ka dhënë kontribut të drejtpërdrejtë në gol për Francën. Kjo është seria e tij më e gjatë që nga debutimi me përfaqësuesen franceze.
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Para përballjes me Italinë, 23-vjeçari kishte shënuar katër gola dhe kishte dhënë katër asistime në pesë ndeshje, gjatë të cilave kishte luajtur gjithsej 301 minuta.
Ndeshja e fundit zyrtare me Francën në të cilën Olise nuk kishte kontribuar në gol ishte humbja 2-0 ndaj Spanjës, më 14 korrik 2026. Ai luajti 72 minuta në atë takim.
Përpara kësaj ecurie, rekordi i tij personal me kombëtaren ishte kontributi i drejtpërdrejtë në gol në dy ndeshje radhazi.