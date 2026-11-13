Olise shënon ndaj Italisë dhe arrin serinë më të gjatë personale me Francën

Olise shënon ndaj Italisë dhe arrin serinë më të gjatë personale me Francën

Michael Olise ka shënuar për Francën në ndeshjen kundër Italisë në Ligën e Kombeve, duke vijuar formën e mirë me kombëtaren. Në momentin e raportimit, francezët po humbnin 3-1.

Sipas Tribuna.com, goli ndaj Italisë shënon ndeshjen e gjashtë radhazi në të cilën anësori i Bayern Munichut ka dhënë kontribut të drejtpërdrejtë në gol për Francën. Kjo është seria e tij më e gjatë që nga debutimi me përfaqësuesen franceze.

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Para përballjes me Italinë, 23-vjeçari kishte shënuar katër gola dhe kishte dhënë katër asistime në pesë ndeshje, gjatë të cilave kishte luajtur gjithsej 301 minuta.

Ndeshja e fundit zyrtare me Francën në të cilën Olise nuk kishte kontribuar në gol ishte humbja 2-0 ndaj Spanjës, më 14 korrik 2026. Ai luajti 72 minuta në atë takim.

Përpara kësaj ecurie, rekordi i tij personal me kombëtaren ishte kontributi i drejtpërdrejtë në gol në dy ndeshje radhazi.


Shtuar 13.11.2026 10:19

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