Mbrëmjen e së enjtes, më 19 nëntor, aeroporti “Cristoforo Colombo” në Genova të Italisë e ndërpreu aktivitetin për afërsisht dy orë, pas një sinjalizimi për praninë e mundshme të dronëve në hapësirën ajrore pranë pistës.
Ndalimi i fluturimeve u vendos në orën 20:10, kur autoritetet morën raportime se dronët mund të ndodheshin si në lindje ashtu edhe në perëndim të pistës, dhe për këtë arsye u bllokua hapësira ajrore përreth aeroportit.
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Kjo situatë solli ndërprerje të përkohshme të operacioneve ajrore dhe vonesa në fluturime. Midis tyre ishte një avion me destinacion Romën, i cili qëndroi i bllokuar në pistë pa marrë autorizimin për ngritje.
Për arsye sigurie, pasagjerët u zbritën nga avioni dhe më vonë u kthyen në bord, pasi situata u rivlerësua nga autoritetet përkatëse.
Pasi u kryen verifikimet e nevojshme dhe ENAV konfirmoi gjendjen, ndalimi i fluturimeve u hoq pak pas orës 22:00. Alarmi rezultoi i rremë dhe aeroporti rifilloi normalisht aktivitetin e tij.