Bashkimi Europian ka miratuar një tjetër paketë masash kundër Rusisë. Në listën e re janë përfshirë më shumë se 100 individë dhe organizata, të cilët akuzohen se mbështesin luftën kundër Ukrainës, përhapin propagandë ose kryejnë sulme kibernetike.
Mes subjekteve të prekura janë Social Design Agency, agjencia ruse e propagandës, disa figura të njohura të medias ruse dhe grupi proruse i hakerëve NoName057(16). Ky grup akuzohet për sulme ndaj institucioneve shtetërore dhe infrastrukturës kritike në Ukrainë dhe në vendet e BE-së.
Të lidhura
None found
Masat përfshijnë edhe Tatjana Kim, sipërmarrësen më të pasur në Rusi dhe pronaren e platformës së tregtisë online Wildberries.
Këshilli i BE-së deklaron se platforma e saj lehtëson furnizimin e ushtrisë ruse me mallra ushtarake dhe produkte me përdorim të dyfishtë. Në paketë janë përfshirë gjithashtu afro 50 banka e institucione financiare ruse, si dhe kompani nga Kina, Emiratet e Bashkuara Arabe, Sejshellet dhe Omani, të lidhura me transportin dhe tregtinë e naftës ruse përmes të ashtuquajturës flotë hije.
Masat përfshijnë ngrirjen e aseteve, ndalimin e transaksioneve ekonomike dhe kufizime udhëtimi për personat e listuar. BE-ja synon të vijojë presionin ekonomik dhe politik ndaj Moskës, edhe ndërsa zhvillohen negociata të reja për paqe.
Ndërkohë, Brukseli është duke përgatitur paketën e 22-të të sanksioneve, e cila pritet të miratohet para fundit të vitit.