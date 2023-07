Autobusi plot me pasagjerë përfundon në humnerë, 29 të vdekur

Një aksident i rëndë rrugor ka ndodhur në Meksikë, kur një autobus plotë me pasagjerë ka dalë nga rruga dhe ka përfunduar në një humnerë.

Si pasojë e aksidentit tragjik kanë humbur jetën 29 pasagjerë, ndërsa 19 të tjerë janë lënduar.

Autoritetet bëjnë me dije se mes viktimave janë 15 gra, 13 burra dhe një fëmijë.

Bus plunges off cliff in Mexico killing at least 29 people and injuring 19 others pic.twitter.com/nO16oDqBFA

— TRT World Now (@TRTWorldNow) July 6, 2023