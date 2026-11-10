Arrestohet në Britani ushtari amerikan, dyshohet se bashkëpunoi me inteligjencën ruse

Policia britanike ka arrestuar një ushtarak të lartë amerikan, i cili dyshohet se i ka ofruar ndihmë shërbimeve ruse të inteligjencës.
Operacioni u zhvillua të martën pranë Gloucesterit, në pjesën perëndimore të Anglisë.
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Sipas autoriteteve, 41-vjeçari po hetohet për shkelje të neneve 1 dhe 3 të Aktit të Sigurisë Kombëtare. Këto dispozita lidhen me sigurimin ose nxjerrjen e informacionit të mbrojtur, si edhe me mbështetjen ndaj një shërbimi të huaj inteligjence. Në këtë rast, dyshimet lidhen me Rusinë.
I arrestuari mbahet në paraburgim në një komisariat në Londër, ndërsa hetimet për rastin vijojnë.
Drejtori i FBI-së, Kash Patel, e përshkroi ndalimin si një zhvillim të rëndësishëm dhe deklaroi se akuzat për spiunazh përbëjnë shqetësimin më të madh për Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre.
“Ky arrestim i rëndësishëm përfshin akuza për spiunazh, i cili është shqetësimi më i madh për Shtetet e Bashkuara dhe aleatët tanë”, deklaroi Patel.
Gjenerali i brigadës Sean Stinchon, i cili drejton Komandën e Kundërzbulimit të Ushtrisë Amerikane, vuri në dukje gjithashtu rrezikun e kërcënimeve që vijnë nga brenda.
“Sjellja e dyshuar e një ushtari të lartë, të cilit i janë besuar informacione të ndjeshme, është një kujtesë e thellë se kërcënimet nga brenda janë reale dhe të vazhdueshme”, u shpreh ai.