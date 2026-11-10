Arrestohet në Britani ushtari amerikan, dyshohet se bashkëpunoi me inteligjencën ruse

Arrestohet në Britani ushtari amerikan, dyshohet se bashkëpunoi me inteligjencën ruse

Policia britanike ka arrestuar një ushtarak të lartë amerikan, i cili dyshohet se i ka ofruar ndihmë shërbimeve ruse të inteligjencës.

Operacioni u zhvillua të martën pranë Gloucesterit, në pjesën perëndimore të Anglisë.

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Sipas autoriteteve, 41-vjeçari po hetohet për shkelje të neneve 1 dhe 3 të Aktit të Sigurisë Kombëtare. Këto dispozita lidhen me sigurimin ose nxjerrjen e informacionit të mbrojtur, si edhe me mbështetjen ndaj një shërbimi të huaj inteligjence. Në këtë rast, dyshimet lidhen me Rusinë.

I arrestuari mbahet në paraburgim në një komisariat në Londër, ndërsa hetimet për rastin vijojnë.

Drejtori i FBI-së, Kash Patel, e përshkroi ndalimin si një zhvillim të rëndësishëm dhe deklaroi se akuzat për spiunazh përbëjnë shqetësimin më të madh për Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre.

“Ky arrestim i rëndësishëm përfshin akuza për spiunazh, i cili është shqetësimi më i madh për Shtetet e Bashkuara dhe aleatët tanë”, deklaroi Patel.

Gjenerali i brigadës Sean Stinchon, i cili drejton Komandën e Kundërzbulimit të Ushtrisë Amerikane, vuri në dukje gjithashtu rrezikun e kërcënimeve që vijnë nga brenda.

“Sjellja e dyshuar e një ushtari të lartë, të cilit i janë besuar informacione të ndjeshme, është një kujtesë e thellë se kërcënimet nga brenda janë reale dhe të vazhdueshme”, u shpreh ai.


Shtuar 10.11.2026 21:30

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